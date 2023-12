Verteidigt hat Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer in einem Antwortschreiben an die Tierrechtsorganisation Peta, dass Verwaltung und Gemeinderat den Erlass einer Katzenschutzverordnung abgelehnt haben.

Ende November hatten sich die Bad Wurzacher mit großer Mehrheit gegen eine Katzenschutzverordnung ausgesprochen. Der Hauptgrund: Es gebe nicht genügend festgestellte leidende Katzen. Beantragt hatten eine solche Verordnung der Tierschutzverein und das Tierschutzteam in Bad Wurzach, um das Leid der Katzen zu reduzieren. Das Gesetz sieht vor, dass freilaufende Katzen registriert, gekennzeichnet und kastriert werden müssen.

3000 Euro pro Jahr

Stattdessen will die Stadt in den kommenden beiden Jahren an den Tierschutzverein und das Tierschutzteam insgesamt 3000 Euro jährlich für Kastrationsaktionen zur Verfügung stellen.

Peta kritisierte die Stadt daraufhin in einem Schreiben, das auch an die Presse ging, und forderte sie auf, „umgehend ihrer Verantwortung für heimatlose Katzen nachzukommen und den Beschluss der Katzenschutzverordnung zu billigen“.

Was Scherer freut

Scherer weist dies nun zurück. Die Bürgermeisterin fordert ihrerseits die Organisation auf, „diesen nach demokratischen Regeln gefassten Beschluss zu akzeptieren“, auch wenn Peta natürlich das Recht habe, inhaltlich anderer Meinung zu sein. Zudem habe der Gemeinderat 3000 Euro jährlich für Kastrationsaktionen zur Verfügung gestellt. Das sei eine vom Gesetzgeber geforderte „andere Maßnahme“ vor einer Verordnung, schreibt Scherer an Peta. Die Stadt freue sich, dass der örtliche Tierschutzverein „angekündigt hat, dieses Angebot anzunehmen“. Einzelheiten werde man im neuen Jahr klären.

Scherer lobt in dem Brief an Peta auch die „ganz tolle Arbeit“ der Tierschutzvereine in Bad Wurzach.

Ich persönlich schätze deren Engagement sehr. Alexandra Scherer

Wie schon in der betreffenden Sitzung weist sie darauf hin, dass die Zahl an freilebenden Katzen in Bad Wurzach nach Ansicht der Verwaltung keine so hohe sei, dass eine Katzenschutzverordnung zwingend ist. Dadurch, dass der Tierschutzverein nach eigenen Angaben zuletzt durchschnittlich pro Jahr 112 freilebende Katzen kastriert habe, „müsste sich alleine dadurch schon bisher die Anzahl der wilden Freigängerkatzen jährlich stark reduzieren“.

So lief es in Ostrach

Einen Vergleich zu Ostrach - diese Kommune im Kreis Sigmaringen hatte kurz nach dem Wurzacher Beschluss eine Katzenschutzverordnung erlassen - mag Scherer daher nicht ziehen. Dort seien nach Angaben der Bad Wurzacher Tierschützer jährlich nur 25 Katzen kastriert worden.

Laut Ostracher Verwaltung hatte es zuvor unter anderem bereits Aufklärungskampagnen mit Flyern und über das Mitteilungsblatt, Zuschüsse für die freiwillige Kastration privater Tiere sowie die Kastration freilaufender Katzen ohne Kennzeichnung gegeben. Alles jedoch nicht mit dem gewünschten Ergebnis.