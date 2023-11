Friedhof, Katzen, Ärzte: Breit gefächert ist die Themenpalette der Gemeinderatssitzung am Montag, 27. November, in Bad Wurzach. Sie beginnt um 19 Uhr in Maria Rosengarten.

Nach der Bürgerfragerunde zu Beginn geht es um das städtische Projekt „Ärzte-Recruiting“. Das war im Februar von der Stadt angestoßen, zwei Agenturen damit beauftragt worden. Was daraus geworden ist, soll nun im Gemeinderat Thema sein.

Seit langem warten die Menschen in der Stadt auch auf die Neugestaltung des städtischen Friedhofs. Am Montag soll die nun erarbeitete„Friedhofsentwicklungsplanung“ vorgestellt werden.

Forderung der Tierschützer

Immer wieder ein Thema der Tierschützer in Bad Wurzach ist eine Katzenschutzverordnung. Sowohl der Tierschutzverein als auch der Verein Tierschutzteam weisen bereits seit Jahren darauf hin, dass die Stadt aus ihrer Sicht dringend eine Katzenschutzverordnung brauche. Eine solche könnte die Kastrierung von Freigängern sowie eine Registrierungs- und Kennzeichnungspflicht vorsehen. Über ihren Antrag muss nun der Gemeinderat entscheiden.

Weitere Themen der Sitzung sind laut Ankündigung der Verwaltung unter anderem ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr, das Baugebiet St. Anton in Arnach und ein Durchschreitebecken für das Hallenbad.