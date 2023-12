42 Jahre lang hat der Frauenbund das gesellschaftliche und kirchliche Leben mitgestaltet. Nun löst er sich zum Jahresende auf.

Ein letztes Mal rief Vorsitzende Luise Buchschuster die 23 Mitglieder des Katholischen Deutschen Frauenbunds, Ortsgruppe Bad Wurzach, in der Adventszeit zusammen. Nach einem Gottesdienst im Pius-Scheel-Haus, den Stadtpfarrer Stefan Maier zelebrierte, blickte Buchschuster auf die vergangenen Jahre zurück.

Wehmut, Freude, Dankbarkeit

„Natürlich ist Wehmut dabei“, so die Vorsitzende, die seit 1997 dieses Amt bekleidet, „aber es kommen auch Freude und Dankbarkeit auf. Wir waren eine schöne Gemeinschaft, haben viel zusammen gestemmt und gemacht. Und wir dürfen stolz sein, was wir auch alles in unsere Kirchengemeinde eingebracht haben. Bewahrt die guten Sachen in Euren Herzen.“

Luise Buchschuster zitierte dabei auch aus der Satzung, in der es heißt: „Die Mitglieder sollen am Aufbau einer Gesellschaft und Kirche mitwirken, in der Frauen und Männer partnerschaftlich zusammenleben und Verantwortung tragen für die Zukunft einer friedlichen, gerechten und lebenswerten Welt.“

Kirchenpolitisch engagiert

Buchschuster und ihr Vorstandsteam interpretierten diesen Auftrag durchaus auch kirchenpolitisch und setzten sich für die Gleichberechtigung von Frau und Mann in der Kirche ein. So nahmen sie im Mai 2022 an einer Mahnwache in Biberach unter dem Motto „Genug geredet! Gleichberechtigung. Punkt. Amen“ teil.

Viel schafften die Frauen aber auch in Bad Wurzach. Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Sommerfest der Kirchengemeinde - sehr oft war der Frauenbund dabei. Das eingenommene Geld wurde meist gespendet. Über 30.000 Euro seien seit 1990 zusammengekommen, rechnete Luise Buchschuster vor.

Sehr gut besuchte Begegnungstage

Von der Gründung im April 1987 bis 2022 organisierten die Bad Wurzacherinnen die jährlichen Landfrauen-, später Begegnungstage für die Seelsorgeeinheit. Weiterbildung im geistlichen Leben, in Spiritualität, Gesundheit und Ernährung stand dabei im Mittelpunkt. Wichtig war stets aber auch die Gemeinschaft der Frauen, die dieses Angebot bis zum Schluss gerne angenommen haben. 60 Referenten wurden im Laufe der Jahre gewonnen, rund 2500 Frauen haben insgesamt daran teilgenommen. 15 Jahre lag gab es darüber hinaus auch Besinnungstage.

Fastnachtsnachmittage, Kreuzweg- und Maiandachten, Wallfahrten zur Sebastianskapelle, Ausflüge, Adventsfeiern. Mannigfaltig waren die Angebote an die Mitglieder, viel Organisationsarbeit stand stets meist im Verborgenen dahinter. Bereichert wurde das kirchliche Leben nicht zuletzt auch durch das Weihbuschbinden für Maria Himmelfahrt und das alljährliche Gestalten des Erntedankaltars in St. Verena.

Viel Geld zusammengetragen

Nicht vergessen werden darf auch die alljährliche Solibrotaktion, die der Frauenbund in Bad Wurzach gemeinsam mit Misereor und zuletzt mit der Bäckerei Steinhauser organisierte. Viel Geld für die Hilfsprojekte von Misereor in der ganzen Welt wurde so zusammengetragen.

Offen ist, wer künftig Boschenbinden, Altarschmücken und Solibrot organisiert. Zu hoffen ist, dass sich Gruppen oder Vereine finden, die diese schönen Traditionen weiterführen.

Besonders in Erinnerung geblieben sind Luise Buchschuster die Veranstaltung zum 20-jährigen Bestehen des Frauenbunds Bad Wurzach mit der Ordensschwester und Tänzerin Sara Schemann im Jahr 2001, das Herbstfest mit Karin Walter im September 2014 und das Hütlesfest 2019 anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Frauenwahlrecht“.

Die drei Vorsitzenden

Dass der Frauenbund in Bad Wurzach in 42 Jahren nur drei Vorsitzende hatte, spricht sicherlich für das gute Miteinander, das stets gepflegt wurde. Von der Gründung 1981 bis zu ihrem Wegzug 1987 führte Anneliese Menig den Frauenbund. Bis 1997 folgte ihr Lydia Koch im Amt. Seitdem ist Luise Buchschuster die Vorsitzende, Stellvertreterin Kochs war sie bereits ab 1987.

An ihr liegt nun die Aufgabe, den Verein zum Jahresende 2023 aufzulösen. „Es fehlt einfach der Nachwuchs“, sagt Luise Buchschuster bedauernd. Der Altersdurchschnitt der Mitglieder ist hoch, die Arbeit im Vorstandsteam fällt immer schwerer. Bevor der Frauenbund schleichend einem endgültigen Ende entgegengeht, wird lieber der Schlussstrich gezogen. Eine Lücke in der Bad Wurzacher Gesellschaft und in der Kirchengemeinde wird bleiben.