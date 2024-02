Kandidaten und Kandidatinnen der Grünen zur Kreistagswahl bestimmt

Der Ortsverband Bad Wurzach/Kißlegg der Grünen wird an der Kreistagswahl am Sonntag, 9. Juni, im Wahlkreis 10 Bad Wurzach-Kißlegg mit sieben Kandidaten und Kandidatinnen antreten. Auf der Nominierungsversammlung in Kißlegg wurden gewählt: Andreas Kolb (Kißlegg), Ulrich Walz (Eintürnen), Erika Kazmaier (Dietmanns), Rainer Deuschel (Bad Wurzach-Kernstadt) und Ulrich Kazmaier (Dietmanns), Rainer Ziesel (Gospoldshofen) und Edmund Butscher (Aulendorf).