Kabarettistische Zeitreise mit BlöZinger

Das österreichische Kabarett-Duo BlöZinger ist am Samstag, 2. März, ab 20.30 Uhr mit ihrem Kopfkinokabarett „Zeit“auf der Adler Livebühne im Gasthaus Adler, Ochsenhausener Straße 44 in Bad Wurzach-Dietmanns, zu Gast. BlöZinger (Foto: Veranstalter) nimmt das Publikum mit auf seine ganz persönliche Zeitreise. Die Erfinder und Großmeister des Kopfkinokabaretts schicken sich wieder an, die Lachmuskeln der Zuhörer extrem zu strapazieren. Der Eintritt kostet 25 Euro. Weitere Informationen unter www.adler-dietmanns.de.