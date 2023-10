40. Geburtstag feiert die Bad Wurzacher Schalmeiengruppe D’Riedspatzen in diesen Tagen. Bewegte Jahre liegen hinter den Musikerinnen und Musikern, Schneefall im August und Fernsehauftritte inklusive.

Die Idee zur Gründung einer Schalmeiengruppe in Bad Wurzach im Herbst entstand 1983. Dieter Spandler, Stefan Braun, Arthur Graf und Walter Jöchle waren die Initiatoren der Anzeige in der „Schwäbischen Zeitung“. Auf die meldeten sich bald einige Interessenten, so dass die Schalmeiengruppe mit 18 Spielern die erste Probe abhalten konnte.

Ohne Frauen geht es nicht

Darunter befanden sich auch Inge Kesenheimer, Valentin Reitmeier und dessen Frau Bärbel. „Im damaligen Floriansstüble der Feuerwehr war das erste Treffen. Wir wollten uns das eigentlich nur mal anschauen, und schon waren wir dabei“, erinnert sich Valentin Reitmeier und lacht. Ebenso noch gut in Erinnerung hat er, dass die Initiatoren zunächst eine reine Männergruppe ins Leben rufen wollten.

Sie haben aber schnell gemerkt, dass es ohne die Frauen nichts wird. Valentin Reitmeier

Die Schalmeien waren schnell gern gesehene Gäste. Erster Auftritt der Gruppe war am 11. Februar 1984 beim Schützenball in Bad Wurzach. „Am gleichen Abend ging es weiter nach Gebrazhofen zu einem Hausball und zum Feuerwehrball nach Seibranz“, berichtet die Festschrift, die zum Zehnjährigen erschien. Mit einem Repertoire von sieben Musikstücken wurden während der Fasnet 1984 insgesamt 18 Auftritt absolviert.

In Stuttgart dabei

Höhepunkt war die Einladung zum Umzug am Fasnetsdienstag in Stuttgart. Dabei waren die Bad Wurzacher sogar kurz in einem Beitrag der SWF-Abendschau zu sehen. Es sollte nicht der letzte TV-Auftritt der Schalmeien sein.

Zunächst aber fand im März 1984 die offizielle Gründungsversammlung statt. Auf der gab sich die bis dahin namenlose Gruppe auch den Namen „D’Riedspatzen“. Der sei zuvor bei einem Treffen im Café Elsa entstanden. Irgendwas mit Ried sollte es sein, beim Herumblödeln sei man dann auf die Spatzen gekommen, erzählt Valentin Reitmeier schmunzelnd. „Die pfeifen ja auch.“

Die Mitgliederentwicklung

In den ersten Jahren ihres Bestehens erlebten die Riedspatzen einen regelrechten Boom. 40 Mitglieder hatten sie zu ihrem zehnjährigen Bestehen. Auch wenn dieses Niveau seitdem nie wieder erreicht worden ist, blieb die Schalmeiengruppe doch stets spielfähig. „Weniger als 20 Aktive hatten wir nie, zurzeit sind es 23“, berichtet Reinhold Haller, der zusammen mit den Geschwistern Tamara und Ralf Hofmeister derzeit den Vorstand bildet. Musikalischer Leiter ist Wolfgang Lahl.

Nicht nur zur Fasnet kommen die Riedspatzen weit herum. Im August 1987 wurden sie sogar zur 750-Jahr-Feier der Stadt Berlin eingeladen, wo sie an zwei Nachmittagen Open-Air-Konzerte gaben. Seit 1989 sind sie jedes Jahr beim Weinfest in Bernkastel-Kues an der Mosel dabei. Gastspiele in den Partnerstädten Luxeuil und St. Helier gab’s auch schon. „Ein Auftritt in Popielów hat bisher leider noch nicht geklappt“, bedauert Haller.

Der große Fernsehauftritt

Einmalig blieb der große Fernsehauftritt der Riedspatzen. Im Juli 1988 nahmen sie als Kandidaten bei der Quiz-Show „Tele-As“ des ZDF teil. Moderatoren dieser Nachfolgesendung von Hans Rosenthals „Dalli-Dalli“ waren Carolin Reiber und Peter Rapp.

Natürlich sind die Schalmeien auch beim Bad Wurzacher Stadtfest zu finden. Und zwar seit ihrer Gründung jedes Jahr. An die Premiere 1984 können sich die, die dabei waren, noch gut erinnern: Der damalige Sonntagnachmittag „glänzte“ nämlich mit Schneeflockenwirbel. „Das Stadtfest ist unsere einzige Einnahmequelle“, sagt Haller. Aufgebessert wird die Vereinskasse hie und da zum Beispiel, indem der Verein bei Veranstaltungen bewirtet. So geschehen beispielsweise 2003, als die Deutschland-Radtour in Bad Wurzach zu Gast war.

Neue Mitglieder sind bei den Riedspatzen jederzeit willkommen. Auf ihrer Homepage riedspatzen.de finden sich dafür die Ansprechpartner. Musikalität und ein gutes Gehör seien die wichtigsten Voraussetzungen, „alles andere bringen wir den Interessierten schon bei“, sagt Valentin Reitmeier.

So funktioniert eine Schalmei

Eine Schalmei ‐ auch Martinstrompete genannt ‐ wird nicht nach Noten, sondern nach Zahlen gespielt. Die Länge der Noten ist nicht angegeben, gespielt wird also viel aus dem Gedächtnis. Eine Besonderheit des Instruments ist es, dass sie nur acht Töne, also eine Oktave spielen kann. Dafür gibt es vier Arten: die Sopran-, die Alt-, die Bariton- und die Akkord- oder Bass-Schalmei. Sopran ist dabei die sogenannte erste Stimme, Alt die zweite und die beiden anderen bilden die dritte Stimme. Abgerundet wird das Ensemble von einer großen und einer kleinen Trommel. „Eine Stimme alleine nicht alleine spielen beziehungsweise ist das nicht zum Anhören“, erklärt Tamara Hofmeister. „Bei uns geht’s immer nur als Ganzes.“

Gefeiert wird der Geburtstag am kommenden Samstag, 28. Oktober, mit einem Festabend für geladene Gäste. Viele ehemalige Mitglieder haben sich dazu angekündigt, ebenso mehrere Schalmeiengruppen der Region. „Feuerwehr und Fanfarenzug werden bewirten, damit wir schön feiern können“, freut sich Tamara Hofmeister.