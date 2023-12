Jede Wende bringt eine Spende

Am Dreikönigstag soll es wieder für zwei Stunden im Wurzacher Hallenbad brodeln. Nach der Wettveranstaltung Anfang 2023 gegen die Bademeister, wo es darum ging, zu beweisen, dass es möglich ist, mit 40 Schwimmer innerhalb von zwei Stunden über 100 Kilometer zu schwimmen, soll es diesmal am 6. Januar 2024 zu einem Spendenschwimmen kommen. Rund 40 Schwimmbegeisterte aus der Umgebung von Bad Wurzach und der Triathlon-Abteilung des SV Herlazhofen wollen versuchen, in der Zeit so viel Bahnen und Meter zu schwimmen, wie irgendwie möglich.

Für diese Schwimmmeter beziehungsweise -kilometer suchen die Sportler und Schwimmerinnen Sponsoren, die bereit sind, für jeden Kilometer, der in diesen 120 Minuten geschwommen wird, einen Betrag an eine soziale Einrichtung in Bad Wurzach zu spenden. Sponsoren können Verwandte, Nachbarn, Freunde aber auch Betriebe, Geschäfte und Firmen sein, die gerade mit dem Gedanken an die Weihnachtszeit etwas geben wollen. Die Höhe der Spende ist abhängig von der Summe der zurückgelegten Schwimmstrecke.

Beispiel: Ein Sponsor ist im Vorfeld bereit, 50 Cent pro Kilometer Schwimmstrecke zu geben und in den zwei Stunden werden 100 Kilometer geschwommen, dann spendet er 50Euro. Möglich ist auch ein Pauschalbetrag, unabhängig von den zurückgelegten Metern im Becken. Im Jahr davor waren es insgesamt 160 Kilometer und es wird schwer werden, das zu überbieten, wie die Triathleten in einer Pressemitteilung schreiben..

Die Spenden werden zu 100 Prozent an die ausgewählten sozialen Einrichtungen aus Bad Wurzach weitergegeben. Spendenempfänger sind derzeit die Nachbarschaftshilfe und die Tafel in Bad Wurzach.

Die Stadt Bad Wurzach unterstützt die soziale Aktion und stellt der engagierten Schwimmergruppe das Hallenbad am 6. Januar von 9 bis 12 Uhr kostenfrei zur Verfügung. Die Schwimmgruppe aus Bad Wurzach und Leutkirch um den Schwimmtrainer Raimund Maurus und Abteilungsleiter Werner Utz üben jetzt schon kräftig im Hallenbad und hoffen auf eine erfolgreiche, verbindende und gemeinnützige Aktion.

Spenden mit dem Vermerk „3-König-Schwimmen“ auf die Kontonummer DE 8765 09104 000 62 771 000 bei der VoBa Oberschwaben. Kontakt: Andrea Maurus, Telefon 07564/4666 oder Werner Utz, Telefon 07561/71409. Mail: [email protected]