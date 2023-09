Der Dorfweiher in Steinental bei Hauerz verlandet. Während der Hauerzer Ortsvorsteher Kurt Miller sich — unter anderem mit Blick auf den Hochwasserschutz — wünschen würde, dass der Weiher ausgebaggert wird, sieht die Stadtverwaltung Bad Wurzach hier aktuell keinen Handlungsbedarf.

In dem Bereich direkt an der Straße ist noch Wasser zu sehen, beim Blick in den hinteren Bereich des Weihers wird es dagegen schnell grün: Der Dorfweiher in Steinental verlandet seit Jahren. Darauf hat Ortsvorsteher Miller bereits im Frühjahr 2019 im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ hingewiesen, führte den Weiher als eine von mehreren kleineren Maßnahmen auf, die noch auf der Liste stehen würden.

Im Austausch mit der Stadtverwaltung

Damals erklärt Miller mit Blick auf den Weiher: „Er verlandet, ist aber angesichts der Beckenlage des Orts als Hochwasserschutz wichtig. Außerdem will ihn die Feuerwehr als Löschwasserreservoir erhalten. Er müsste also ausgebaggert werden.“

Getan habe sich seither aber nichts, wie Miller dieser Tage auf Nachfrage berichtet. Nach wie vor sei er deswegen regelmäßig im Austausch mit der Stadtverwaltung. Vermutlich scheiterten konkrete Maßnahmen an der Kostenfrage, so Miller.

Für Feuerwehr nicht mehr nötig

Zumindest die Feuerwehr würde inzwischen keinen Notwendigkeit mehr für den Erhalt als Feuerwehrlöschteich — der Weiher liegt direkt neben dem Spritzenhaus — sehen. Die Wasserleitungen seien zwischenzeitlich so ertüchtigt worden, das die Wehr den Weiher nicht mehr brauche.

Nach wie vor sieht Miller in dem Gewässer aber einen wichtigen Bestandteil für den Hochwasserschutz des Dorfes. Bei Starkregen könne dieser eine gewisse Menge Wasser aufnehmen, umso die dahinter liegenden Häuser zu schützen, erklärt er. Außerdem würde die Ortschaft den Weiher generell als Biotop gerne erhalten.

Stadtbauamt hat Weiher geprüft

Im Gegensatz zum Ortsvorsteher sieht die Stadtverwaltung hier derzeit keine Notwendigkeit für ein Tätigwerden. Laut Stadtbauamt Bad Wurzach wurde der Weiher in Steinental geprüft, Handlungsbedarf ist aus Sicht des Amts aktuell nicht erkennbar, erklärt Johanne Gaipl von der Stadtverwaltung Bad Wurzach.

„Inwiefern diese Fläche für den Hochwasserschutz notwendig ist, wird eine Untersuchung zur Starkregengefahrenkarte zeigen“ Johanne Gaipl, Stadtverwaltung

Vorausgesetzt, dass im Ergebnis Handlungsbedarf aufgezeigt wird, würden aber „selbstverständlich Maßnahmen ergriffen.“