Informationen zum geplanten Windpark im Hummelluckenwald, zahlreiche kritische Nachfragen: Die potenziellen Bauherrn Laoco und Energiequelle haben am Freitagnachmittag zu insgesamt vier moderierten Führung für Kleingruppen durch ihren „Marktplatz der Informationen“ eingeladen. Beim ersten am Mittag war Schwäbische.de dabei.

Drei Windkraftanlagen (bis zur Rotorspitze 260 Meter hoch) planen die beiden Unternehmen im Hummelluckenwald zwischen Eintürnen und Arnach. Drei weitere gleich westlich von Eintürnen im Alttanner Wald. Da die zwar näher an Weitprechts und Eintürnen liegen als an Wolfegg, aber eben knapp auf Wolfegger Gemarkung, gab’s dazu im Bad Wurzacher Kursaal keine Informationen.

Weniger Besucher als möglich

Gekommen waren zu diesem ersten Rundgang knapp 20 Bürger, darunter auch Bürgermeisterin Alexandra Scherer, Ortsvorsteher Berthold Leupolz und der Redakteur von Schwäbische.de. 25 wären die von den Veranstaltern vorgegebene Maximalanzahl gewesen. Vor dem Kurhaus hatte der Verein Landschaftsschützer einen Infostand aufgebaut, um seine Sicht auf die Dinge zu erläutern. Sie hatten auch ein Modell des geplanten Windrads im H0-Maßstab 1:87 mitgebracht und darunter im selben Maßstab einen Kirchturm, Bäume und ein Wohnhaus gestellt.

Vor dem Kurhaus informieren die Vertreter des Vereins Landschaftsschützer. (Foto: Steffen Lang )

Vertreter von Laoco und Energiequelle erläuterten die Projektdaten. Der vorgeschriebene Mindestabstand, das seien zweimal die Windradhöhe (also 560 Meter), bis zur nächsten Bebauung würde erfüllt, betonte Christian Böhm von Laoco. Das trieb der Bewohnerin eines Einödhofs (nicht das letzte Mal in den 90 Minuten) die Zornesröte ins Gesicht. Ihr Gehöft liegt etwa 750 Meter von einem der Windräder entfernt.

Das wurde kritisiert

An weiteren Stellwänden ging es um Schall, Schattenwurf, Vogelflug, Tourismus und Bürgerbeteiligung. An jeder Stellwand gaben Firmenvertreter oder von ihnen beauftragte Büros Erläuterungen. Danach konnten Fragen gestellt werden. Kritik wurde dabei zum Beispiel daran geübt, dass es keine Visualisierungen „von extremen Orten aus“ gebe. Reinhold Mall hätte sich solche etwa vom Weiler Humberg aus gewünscht. Nicht jeder Standort eigne sich für solche Darstellungen, erhielt er zur Antwort. Als Hinweis aus der Runde kam an die Planer, dass der Schwarzstorch sehr wohl einen Horst im Hummelluckenwald habe.

Eine touristische Attraktion?

Viel Kopfschütteln und Schmunzeln ernteten die Planer für ihre Darstellung des Windparks als touristische Attraktion. Auch einen Lehrpfad zum Thema Erneuerbare Energien für Schulklassen können sie sich dort vorstellen. Ihrer Aussage, dass es keine eindeutigen Belege für den Wertverlust von Immobilien in der Nähe von Windrädern gebe, widersprach Mall. Er habe dazu Unterlagen, die zumindest in einem konkreten Fall das Gegenteil aussagen.

Drei Formen der Bürgerbeteiligung führten die Planer an. Zum einen müssten sie zwingend pro erzeugter Kilowattstunde Geld an die von den Windrädern betroffenen Kommunen zahlen. Das seien im Fall des Parks im Hummelluckenwald jährlich insgesamt etwa 80.000 Euro, von denen Bad Wurzach 90 Prozent und Kißlegg zehn Prozent erhielten. Sie boten zudem an, pro Anlage einmalig 200.000 Euro, insgesamt also 600.000 Euro, der Stadt Bad Wurzach zur Verfügung zu stellen. Die Kommune könne entscheiden, was mit diesem Geld passiert.

Angebot der Planer

Für eine direkte Beteiligung der Bürger, zum Beispiel als Genossenschaft, sei der Park mit drei Anlagen zu klein, so Stefan Siegmund von Energiequelle. Für den Fall, dass Hummelluckenwald und Alttann genehmigt werden, es dann also in diesem Gebiet sechs Anlagen gibt, wäre es allerdings möglich, ein Windrad als „Bürgerwindenergie“ zu betreiben.

Das klinge erstmal nach viel Geld, so einer der Zuhörer, seien aber letztlich nur „Kuchenkrümel der Energiewirtschaft“.

Keine formale Bürgeranhörung

Bei der Veranstaltung dabei waren auch zwei Vertreterinnen des Landratsamts Ravensburg. Das ist die Genehmigungsbehörde. Sie erläuterten den Gang des Verfahrens, wenn denn einmal ein Bauantrag vorliegt. Diesen hatten Böhm zuvor für dieses Jahr angekündigt. Dieser Antrag habe ein Recht auf Genehmigung, sofern keine konkreten Umstände dagegensprechen, wurde betont.

Überrascht zeigte sich Eintürnens Ortsvorsteher Leupolz, als von den Behördenvertreterinnen gesagt wurde, dass es zwar eine Anhörung der öffentlichen Träger der Belange gibt, also vor allem Fachbehörden, aber keine formale Beteiligung der Bürger. Dafür sei der geplante Park zu klein, so die Erläuterung aus dem Landratsamt. Könne man da nicht eine Ausnahme machen, weil Eintürnen von beiden Seiten betroffen sei, fragte Leupolz in Richtung der Planer.

Zur Wirtschaftlichkeit gehören für mich auch die Menschen. Berthold Leupolz

Siegmund lehnte dies ab. Man könnte diese Bürgeranhörung zwar freiwillig durchführen, aber diese koste Zeit, und man habe aus wirtschaftlichen Gründen einen straffen Zeitplan. „Wir sehen in der heutigen Info-Veranstaltung und unseren erfolgten Besuchen in den betroffenen Ortschaftsräten einen Ausgleich“, so Siegmund. „Zur Wirtschaftlichkeit gehören für mich auch die Menschen“, grummelte Leupolz.

Reinhold Mall kritisierte beim Thema Zeit, dass mit dem Projekt Hummelluckenwald und Alttann „vorgeprescht“ werde, statt den endgültigen neuen Teil-Regionalplan für Windkraft abzuwarten.

Die Rolle des Moderators

Dass die Veranstaltung trotz viel Kritik und teilweise klarer Worte und Erregung in einem sachlichen Rahmen blieb, war auch der Moderation von Wolfgang Dreier aus Bad Waldsee zu verdanken. Bezahlt von den Projektierern, wie er selbst gleich zu Beginn klarstellte, füllte er die Rolle des Vermittlers zwischen Kritikern und Projektierern sehr gut aus und nahm damit viel an Schärfe schon im Ansatz aus der Diskussion heraus.