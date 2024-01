Der Haushaltsplan der Stadt Bad Wurzach soll an diesem Montag, 29. Januar, im Gemeinderat verabschiedet werden. Der Ziegelbacher Klimaaktivist Lukas Häfele, Organisator der jüngsten Hitzefrei-Demos in der Riedstadt, macht dagegen mobil.

Bei der Demonstration einer Handvoll Klimaaktivisten vor gut zwei Wochen hatte Häfele der Stadt schon vorgeworfen, zu wenig in den Klimaschutz zu investieren. In den sozialen Medien legte der Ziegelbacher die Tage darauf nach. Unter anderem nannte er den Haushaltsplan „in Teilen verfassungswidrig“ und „nicht zukunftsfähig“.

Die Kritikpunkte

Kritik übt er unter anderem daran, dass Millionen für neue Wohnbau- und Gewerbegebiete investiert werden, aber nur 120.000 Euro für neue PV-Anlagen auf städtischen Dächern und insgesamt in seinen Augen viel zu wenig für Bildung, Betreuung und Energiewende. Auch geplante Bau eines Turms im Wurzacher Ried ist ihm ein Dorn im Auge.

„Rettet den Haushaltsplan“ hat Häfele nun seine Kundgebung am Montag überschrieben, „Untertitel“ ist „Wie würdest Du 100 Millionen Euro investieren?“. Knapp 100 Millionen Euro umfasst der Haushalt 2024 der Stadt Bad Wurzach. Allerdings sind darunter rund 44 Millionen Euro für den laufenden Betrieb, stehen also für Investitionen nicht zur Verfügung. Genauso verhält es sich mit dem Bundes- und Landesanteil von knapp 32 Millionen an dem 35-Millionen-Paket für den Glasfaserausbau.

Die offenen Fragen

Die Aktion der Klimaaktivisten beginnt am Montag um 12 Uhr beim Salvatorkolleg und endet mit einer Versammlung um 13.45 Uhr am Stadtbrunnen. Um 18 Uhr ruft der Ziegelbacher zur Teilnahme an einem „Austausch“ zum Haushaltsplan auf dem Klosterplatz auf. Anschließend will er im Gemeinderat in der Bürgerfragerunde das Wort ergreifen. Als Fragethemen hat er neben dem Turmbau das Salvatorkolleg, den Glasfaserausbau und die Ganztagsbetreuung vom Grundschulkindern ab 2026 angekündigt.

Scherers Antwort

Dass die Stadt Bad Wurzach wenig für den Klimaschutz leistet, weist Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) entschieden zurück. Neben den direkt im Flyer zum Haushaltsplan aufgelisteten 120.000 Euro für PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden würden zum Beispiel die Halle in Seibranz im Zuge der Sanierung, das neue Feuerwehrhaus in Eintürnen und die Aufstockung der Kläranlage Gensen ebenfalls PV-Anlagen erhalten. „Das alles ist nicht im Flyer einzeln aufgeführt, könnte man aber lesen, wenn man den Haushaltsplan genauer betrachten würde statt nur plakative Vorwürfe zu machen“, so Scherer. Denn der Flyer ist nur eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Eckdaten des Haushalts.

Die Bürgermeisterin verweist zudem unter anderem auf die Erdwärmebohrungen im Baugebiet Arnach, das geplante kalte Nahwärmenetz in einem Ziegelbacher Baugebiet und die neue Stelle eines Klimaschutzmanagers, die in diesem Jahr geschaffen werden wird. Außerdem seien Freiflächen-PV-Anlagen im Planverfahren, sie befinden sich bei Gospoldshofen und an der Bahnlinie bei Haidgau

Roßbergbahn und Riedturm

Auch die von der Stadt als Eigentümer erhaltene Roßbergbahn sieht Scherer als Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz. Diese Bahnlinie ermöglicht Rohstofftransporte zur Glasfabrik, die ansonsten über die Straße erfolgen müssten. Darüber hinaus habe die Stadt ein Energiemanagement auf den Weg gebracht. Mit ihm wird der Energiebedarf öffentlicher Gebäude und darauf aufbauend Handlungsbedarf für Sparmaßnahmen ermittelt.

Und auch den geplanten Turm beim Haidgauer Torfwerk sieht Scherer als „Maßnahme im Zuge der Klimaschutzaufgaben der Stadt“. Mit ihm werde nämlich sichtbar, was sonst vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen geschehe: die erheblichen Bemühungen zur Wiedervernässung des Rieds, was riesige Mengen CO2 binde.

Die Sitzungsthemen

Die Gemeinderatssitzung beginnt am Montag, 29. Januar, um 19 Uhr in Maria Rosengarten. Es gibt eine Bürgerfragerunde, danach werden die Fraktionen ihre Stellungnahmen zum Haushaltsplan und den Wirtschaftsplänen von Abwasser- und Kurbetrieb abgeben.

