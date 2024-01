Bad Wurzach

Im Kurhaus Bad Wurzach in fröhlicher Gesellschaft tanzen

Bad Wurzach / Lesedauer: 1 min

Hans Maurus ist am Rosenmontag mit dabei. (Foto: Veranstalter )

Für alle Tanzbegeisterten in und um Bad Wurzach gibt es Kurhaus am Kurpark die Möglichkeit, in fröhlicher Gesellschaft zu tanzen. Alle zwei Wochen erwarteten die Besucherinnen und Besucher ein geselliger Tanzabend im Kursaal, heißt es in einer Pressemitteilung.