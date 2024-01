Hoferzeugnisse mitgenommen und nicht bezahlt

Bereits mehrfach wurden laut Polizeibericht in der Vergangenheit Hoferzeugnisse aus einem Selbstbedienungsstand in Gospoldshofen entwendet, ohne dafür zu bezahlen. Teilweise wurde dabei nahezu der gesamte Kühlschrank geleert, in der aufgestellten Kasse fanden sich danach nur wenige Euro. Im letzten Fall konnte in der Videoüberwachung am Samstagnachmittag eine Person festgestellt werden, die ebenfalls landwirtschaftliche Erzeugnisse im Wert von rund 15 Euro an sich nahm, aber lediglich ein paar Münzen in der Kasse hinterließ. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet.