Nach vielen Jahren ist das Ziel erreicht. Die Bürgerstiftung Bad Wurzach ist in diesem Monat gegründet worden.

69 Zustifter ‐ zum allergrößten Teil Privatpersonen, aber auch einige Firmen ‐ hoben am 10. November in Maria Rosengarten dieses Projekt aus der Taufe. In der Tradition der historischen Stiftung „Heilig-Geist-Spital Wurzach“ aus dem 15. Jahrhundert zeichneten sie dabei ein Kapital in Höhe von 184.500 Euro.

Zusammen mit der Zustiftung der Stadt Bad Wurzach in gleicher Höhe steht der Bürgerstiftung Bad Wurzach damit ein Anfangsvermögen in Höhe von 369.000 Euro zur Verfügung. Mit den (Zins-)Erträgen dieses Kapitals will die Bürgerstiftung sich künftig gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken außerhalb der kommunalen und staatlichen Pflichtaufgaben widmen.

Sie stehen der Stiftung vor

Die Gründungsversammlung wählte Robert Stützle, Franziska Link-Bodenmiller, Karl-Heinz Buschle, Stephan Moll und Peter Depfenhart als Vorstände für die nächsten fünf Jahre. Dem Stiftungsrat als Kontrollorgan des Vorstands gehören Karl-Josef Fassnacht, Karl-August Mohr, Thomas Grandl, Petra Greiner, Inge Jäger, Markus Heinrich, Mathias Winstel für die christlichen Kirchen, Peter Weggenmann für die Volksbank Ulm-Biberach und Bürgermeisterin Alexandra Scherer als Vertreterin der Stadt Bad Wurzach an.

Mit der Genehmigung der Stiftungsbehörde und der Anerkennung als gemeinnützige Stiftung durch das Finanzamt wird in den nächsten Wochen gerechnet. „Dann geht die Arbeit richtig los“, sagte Stadtkämmerer Stefan Kunz beim Pressegespräch und bezeichnete die Bürgerstiftung als „wichtigen Baustein der sozialen Stadt Bad Wurzach“.

Die Stadt verdoppelt jeden Euro

Ins Auge gefasst ist der seit vielen Jahren. Schon als die Stadt 2011 weite Teile des Spitalgebäudes verkaufte, legte sie den Erlös von rund 290.000 Euro zurück, um sie einmal einer Bürgerstiftung zukommen zu lassen. Für jeden privat zugestifteten Euro stiftet die Stadt einen Euro aus dieser Rücklage, bis die Gesamtsumme aufgebraucht ist.

Vor zehn Jahren, als in Leutkirch eine Bürgerstiftung gegründet wurde, seien die Gespräche in Bad Wurzach konkreter geworden, erinnert sich Robert Stützle. Aus den Vorgesprächen wurden schließlich konkrete Überlegungen, die nun in der Gründung mündeten.

Erwartung weit übertroffen

Mehrere Monate warben die Initiatoren um Zustifter. Ihre Hoffnung, dass 100.000 Euro von privater Seite zusammenkommen, wurden weit übertroffen. „Das ist ein großartiges Zeichen und eine historische Chance, bürgerschaftliches Engagement in unserer Stadt zu stärken“, bewertet Peter Depfenhart die tatsächlich gesammelte Summe. Und sie dürfe noch größer werden, schiebt er hinterher, weitere Zustifter sind jederzeit willkommen. Faltblätter mit näheren Informationen dazu liegen in den Ortsverwaltungen, dem Rathaus in Bad Wurzach und der BWI aus.

Dass eine Bürgerstiftung, die sich der Förderung des Gemeinwohls widmet, heutzutage wichtig ist, steht für Depfenhart und seine Mitstreiter außer Frage:

Staat und Kommunen kommen an ihre Grenzen. Gleichzeitig geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Peter Depfenhart

„Eine Stiftung kann zudem in Notlagen auch schnelle Entscheidungen treffen, was die öffentliche Hand oft nicht kann“, ergänzt Robert Stützle, der von einem „sehr ermutigenden Auftakt“ spricht.

Das ist jetzt wichtig

„Als Bürgerstiftung wollen wir nun Netzwerke knüpfen, Projekte unterstützen und dabei vor allem Hilfe zur Selbsthilfe leisten“, sagt Franziska Link-Bodenmiller. Gerade die ersten Projekte seien dabei wichtig, gibt die Bürgerstiftung doch damit sozusagen ihre erste Visitenkarte ab.

Bis das soweit ist, wird freilich noch etwas Zeit ins Land gehen. Denn ihre Unterstützung darf die Stiftung nur aus den Erträgen ihres Vermögens finanzieren. Und diese Erträge müssen nun erst einmal erwirtschaftet werden. Etwa ein Jahr werde es dauern, bis die Bürgerstiftung Bad Wurzach erstmals aktiv werden kann.

Im kommenden Jahr plant die Stiftung erst einmal ein offizielles Gründungsfest, zu dem die Bürgerschaft eingeladen sein wird. In diesem Rahmen soll die Bürgerstiftung der Öffentlichkeit offiziell vorgestellt werden.