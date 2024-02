Hochbetrieb hat im vergangenen Jahr in der Aufzuchtstation für Rehkitze in Truilz bei Unterschwarzach geherrscht. Nun aber hat Alex Dreher ein großes Problem.

34 Kitze zog der 23-Jährige von Mitte April bis Juli in der Station groß und wilderte sie erfolgreich wieder aus. „Mehr geht nicht, weder zeitlich, noch räumlich oder finanziell. Etwa 50 Tiere habe ich insgesamt aufgenommen. Einige waren leider nach Hundebissen und Autounfällen oder beim Mähen so schwer verletzt, dass sie starben oder eingeschläfert werden mussten“, berichtet Dreher, der in Weingarten Lehramt studiert.

Neue Aufzuchtstation

Die Anfang vergangenen Jahres durch den Verein Wildtierrettung Bad Waldsee bei Drehers gebaute Aufzuchtstation mit ihren Hütten und dem großen Gehege habe ihm die Arbeit sehr erleichtert, erzählt der Truilzer. Zuvor seien die Kitze in einem größeren Raum des Hauses aufgepäppelt worden. „Den kann ich jetzt für Notfälle und Tiere nutzen, die in Quarantäne müssen.“

Mehr als 30 Kitze hat Alexander Dreher vergangenes Jahr erfolgreich aufgezogen und ausgewildert. (Foto: Dreher )

Jedes Tier, das von der Aufzuchtstation aus erfolgreich ausgewildert wird, ist neue Motivation für Alex Dreher und seine Mitstreiter vom Bad Waldseer Verein. Besonders große Freude bereiten scheinbar hoffnungslose Fälle wie die von Findus und Anna, die ein gutes Ende nahmen.

Findus mit Kämpferherz

Findus kam zu Alexander Dreher, nachdem ihn ein Hund attackiert und schwer verletzt hatte. „Er sah wirklich schlimm aus, und ich habe gedacht, dass er keine Chance hat zu überleben“, erinnert sich der Truilzer. Gemeinsam mit der Tierärztin habe er aber beschlossen, eine Nacht zu warten, ehe Findus eingeschläfert wird. „Und er hat tatsächlich ein ganz großes Kämpferherz bewiesen und sich durchgekämpft.“ Einige Woche später wurde Findus erfolgreich ausgewildert.

Ganz ähnlich war es bei Anna. „Die Mutter wurde tragend vermäht und wir haben Anna per Kaiserschnitt herausgeholt“, erzählt Dreher. Auch sie entwickelte sich prächtig. „Ab und zu sehe ich sie noch im Wald. Das ist sehr selten. Die meisten ausgewilderten Kitze sind so scheu, dass man sie höchstens noch mit der Kamera entdecken kann. Aber so soll es ja auch sein.“

Das große Problem

Nicht mehr lange, dann beginnt die „Rettungssaison“ wieder. „So um den 1. Mai herum haben wir meistens die ersten Einsätze“, erzählt Dreher. Allerdings hat er ein sehr großes Problem. Denn derzeit hat er keinen Drohnen mehr, mit denen er und seiner Helfer die Felder auf Kitzsuche abfliegen. „Die Drohnen, die ich bisher eingesetzt habe, gehören der Wildtierhilfe Baden-Württemberg. Diesen Verein habe ich aber vor Kurzem aufgrund starker Differenzen verlassen. Ich bin jetzt Mitglied der Wildtierrettung Bad Waldsee.“

Sein neuer Verein kann ihm aber keine Drohnen zur Verfügung stellen. Dreher ist daher fieberhaft auf der Suche nach Sponsoren. 15.000 Euro braucht er für die Anschaffung von zwei neuen Geräten, mit denen er in Hochzeiten von 3 Uhr morgens bis 9 Uhr abends unterwegs ist. Die Drohnen selbst kosten dabei jeweils rund 1000 Euro. Was richtig teuer ist, sind die darin verbauten Wärmebildkameras. Ohne diese ist aber das Finden der Kitze nicht möglich.

Das Spendenkonto

Der Verein hat auf seiner Website www.wildtierrettung-bw.de ein Spendenkonto hinterlegt. Wer für die neuen Drohnen spenden will, muss auf dem Überweisungsformular als Betreff „Rehkitzrettung Bad Wurzach“ eintragen.

Das Naturschutzzentrum in Bad Wurzach hat außerdem zusammen mit Alexander Dreher ein Infoveranstaltung organisiert. Diese findet am 6. März um 20 Uhr statt. Eingeladen sind Jäger, Landwirte und alle an der Rehkitzrettung Interessierte.