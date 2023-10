Herbstreinigung beginnt Ende Oktober

Der Bauhof Bad Wurzach weist darauf hin, dass die mit der Straßenreinigung beauftragte Firma Wild aus Berkheim voraussichtlich ab Montag, 23. Oktober, mit der diesjährigen „Herbstreinigung“ starten wird, um insbesondere das zuletzt angefallene Laub zu entfernen. „Beginnen wird die diesjährige Herbstkehrung in der Kalenderwoche 43 in den Ortschaften Unterschwarzach, Dietmanns, Gospoldshofen, Haidgau, Eintürnen sowie in Ziegelbach im Kernort und Oberziegelbach und Steigungen“, berichtet Bauhofleiter Dirk Fietkau. In der darauffolgenden Woche sollen die Ortschaften Arnach, Hauerz und Seibranz sowie in Ziegelbach die Teilorte Himbach und Rohrbach folgen. Außerdem stehen laut Pressemitteilung am 3. November die Baugebiete und der Gewerbepark im Zentralort Bad Wurzach auf dem Plan.