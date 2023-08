Hannelore und Wolfgang Rüdenauer feiern Goldene Hochzeit

„Eigentlich ist es im Allgäu auch schön“, so die schnelle Erkenntnis von Hannelore und Wolfgang Rüdenauer, die „sich verändern wollten“ und dank freundschaftlicher Kontakte 1992 von der Landeshauptstadt in das neue Haus in der Bad Wurzacher Bachtel–Siedlung gezogen sind. Beide feiern dieser Tage in guter gesundheitlicher Verfassung ihre Goldene Hochzeit, „sind durchweg glücklich, in der Familie klappt alles und wir fühlen uns sehr wohl“.

Seit 2010 total blind

Wolfgang wurde „zwei Monate nach Kriegsende“ in Stuttgart geboren, verlor bereits als Kind wegen einer Krankheit ein Auge und absolvierte dennoch dank der Unterstützung seines „super Klassenlehrers“ die Lehre zum Versicherungskaufmann. Es folgten mehrere Stationen bis 1986 bei diversen Versicherungen und im Kaufhaus Breuninger bevor Wolfgang Rüdenauer aufgrund zunehmender Sehbehinderung dann Frührentner wurde.

Seit einem Unfall im Jahre 2010 ist er total erblindet. „Seine rechte und linke Hand“ ist Hannelore, die er im Urlaub in Spanien kennengelernt und „nicht lange fackelnd“ im August 73 geheiratet hat. Aus der Ehe erwuchsen bislang eine Tochter und zwei Enkel.

2013 in Rente

Hannelore wurde in einem Dorf bei Bautzen geboren und zog mit ihrer Familie 1949 zunächst nach Ost–Berlin. Da ihr Vater „nicht in die Partei ging und daher unerwünscht war, sind wir rüber nach Bad–Homburg in den Westen“. Von dort „ging dann die Wanderschaft los bis zur Landung 1958 in Mülheim an der Ruhr“. Hier erreichte Hannelore im Lyzeum die Mittlere Reife und erlernte den Beruf der Auslands–Korrespondentin, den sie in diversen Firmen ausübte. „Im Rollentausch mit ihrem in Rente gegangenen Wolfgang“ arbeitete sie in einer Chemie–Unternehmen und bis zur Verrentung 2013 in einer Bad Wurzacher Maschinen–Fabrik.

Bis heute im verdienten Ruhestand gehen beide gerne spazieren und lesen viel, beginnend beim Frühstück mit der Lektüre der Tageszeitung. Beide ergänzen sich perfekt im Haushalt, so überzieht Wolfgang trotz seiner Erblindung die Betten und „ist für die Spülmaschine zuständig“. „Auf dem Rezept für ihre lange Ehe“ stehen: „keine Geheimnisse voreinander und gegenseitiges Verständnis und Vertrauen“. Dass Liebe auch durch den Magen geht bestätigt Wolfgang auf eindrucksvolle Weise: „Meine Hannelore kocht wirklich wunderbar, sie macht die Spätzle fast besser als meine Mutter.“