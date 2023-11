Mit Kritik an der Politik nicht gespart haben die Festredner bei der Altmeisterdankfeier der Kreishandwerkerschaft Ravensburg am Dienstag in Bad Wurzach. Im Kursaal wurden insgesamt 17 Handwerker mit dem Goldenen oder Diamantenen Meisterbrief ausgezeichnet.

„Sie haben die Region zu dem gemacht, was sie ist“, dankte Kreishandwerksmeister Michael Bucher aus Bad Waldsee den Jubilaren im vollbesetzten Kursaal. „Wir sind die Stütze der Region“, fasste er das große Selbstbewusstsein der Handwerkerschaft in Worte. Die Werte des Handwerks und seine Offenheit für Neues sollten in seinen Augen Vorbild der Gesellschaft sein. „Wir brauchen mehr Toleranz für andere Menschen und andere Sichtweisen. Rechtsextreme und andere komische Parteien dürfen da nicht die Oberhand gewinnen“, mahnte Bucher.

Kritik an Tempolimits

Wenn er die aktuelle Politik in Bund, Land und Kommunen betrachte, frage er sich aber oft: „Geht’s denn noch?“ Immer mehr Tempo-30- oder Tempo-20-Zonen verlängerten den Weg zum Kunden, mit viel Engagement ausgebildete Migranten würden über Nacht abgeschoben, dazu kämen immer mehr Verbote wie zuletzt von mehreren Heizarten im Heizungsgesetz. „Was der Politik oft fehlt, ist der gesunde Menschenverstand“, fasste es Bucher zusammen.

Doch Handwerker würden nicht nur jammern, betonte er: „Wir packen jeden Tag an, damit die Menschen Licht und Wärme haben, egal mit welcher Technologie.“

Keine Antwort für Krimmer

Vor allem mit der Energiepolitik ging auch Joachim Krimmer aus Leutkirch, Präsident der Handwerkskammer Ulm, hart ins Gericht. Mehrfach habe er in Berlin und Brüssel nun schon gefragt, mit welcher bezahlbaren Energieform künftig die Grundlast der Stromversorgung gesichert werden soll. Eine Antwort habe er bis heute nicht bekommen. „Aber ich werde nicht locker lassen.“

Das Strompreispaket begrüßt er, „aber es muss nachgebessert werden, damit alle Handwerksbetriebe davon profitieren“. Auch der 14-Punkte-Plan der Bundesregierung zur Stabilisierung der Bauwirtschaft sei angesichts des drohenden Einbruchs im Baugewerbe ein Schritt in die richtige Richtung. „Es muss nun aber auch umgesetzt werden“, mahnte Krimmer. „Zügig entschlossenes Handeln ist nötig, um Insolvenzen zu verhindern.“

Krimmers Forderungen

Gleiches gelte für den Abbau der Bürokratie. „Sie drückt unsere Betriebe sehr, aber unsere Belange sind bislang nur unzureichend berücksichtigt.“ Zum wiederholten Male forderte Krimmer auch die Herstellung der Gleichwertigkeit aller Ausbildungswege sowie die Anhebung der Meisterprämie in Baden-Württemberg.

Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer wollte die Kommunen aus der Politikschelte der beiden Redner ausgenommen wissen. „Wir sind sehr bemüht, das Leben im Ort gut und vernünftig zu gestalten. Auch wir sind dabei nicht damit einverstanden, dass vieles nach unten delegiert und dass immer mehr verboten und reglementiert wird.“

Die Dankesworte

Wie Bucher und Krimmer dankte sie den Altmeistern mit einem „herzlichen Vergelt’s Gott für ihre Lebens- und Arbeitsleistung“. Bad Wurzach sei sehr glücklich über seine vielen Handwerksbetriebe im Ort.

Alois Fimpel, Ehrenobermeister und Ehrenbürger der Stadt Bad Wurzach, dankte im Namen der Handwerker für die Feier und den vorangegangenen Gottesdienst, den Stadtpfarrer Stefan Maier in St. Verena zelebriert hatte. „Wir haben das Glück, von so vielen lieben Menschen in unserem Leben begleitet worden zu sein“, dankte Fimpel zudem Eltern, Ehepartnern und Kindern.

Die Geehrten

Mit dem Goldenen Meisterbrief (50 Jahre) geehrt wurden:

Karl-Josef Butscher, Maler- und Lackierermeister aus Isny; Josef Högerle, Klempnermeister aus Ravensburg; Wolfgang Jägle, Kfz-Mechanikermeister aus Friedrichshafen; Alfons Löchle, Maurermeister aus Achberg; Franz Martin, Kfz-Mechanikermeister aus Kißlegg; Herbert Mayer, Kfz-Mechanikermeister aus Leutkirch; Friedrich Rundel, Klempnermeister aus Ravensburg; Franz-Xaver Thaler, Schreinermeister aus Aulendorf-Münchenreute.

Mit dem Diamantenen Meisterbrief (60 Jahre) geehrt wurden:

Wolfgang Bauer, Kfz-Mechanikermeister aus Salem-Mimmenhausen; Hermann Blank, Maurermeister aus Wangen; Otto Christ, Maurermeister aus Bad Wurzach; Herbert Fähndrich, Kfz-Mechanikermeister aus Leutkirch; Elisabeth Gragnato, Friseurmeisterin aus Ravensburg; Richard Gregg, Schmiedemeister aus Bad Wurzach; Wolfgang Hellgoth, Dachdeckermeister aus Biberach; Josef Kordeuter, Wagnermeister aus Berg; Hans Offenwanger, Maurermeister aus Grünkraut.