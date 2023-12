Haltestelle „Post“ heißt künftig „Salvatorkolleg“

Zum bevorstehenden Fahrplanwechsels des öffentlichen Nahverkehrs am Sonntag, 10. Dezember, wird in Bad Wurzach die bisherige Bushaltestelle „Bad Wurzach, Post“ umbenannt in Haltestelle „Bad Wurzach, Salvatorkolleg“. Grund für die Umbenennung der zentralen Haltestelle des Kernorts ist die mittlerweile irreführende bisherige Bezeichnung, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Der Poststandort in diesem Bereich wurde vor vielen Jahren aufgegeben. Daher sei der aktuelle Haltestellenname insbesondere für neue und jüngere Fahrgäste nicht ohne Weiteres richtig zuzuordnen. Laut den Richtlinien des Landkreises müssen Haltestellen eine auch für Ortsfremde verständliche Bezeichnung in Zusammenhang mit einer Einrichtung, Straßennamen oder anderen Bezugspunkten in der unmittelbaren Umgebung haben. Daher sollen diese keine Namen führen, die sich auf ehemalige Einrichtungen oder ähnliches beziehen, die zugezogene Bürgerinnen und Bürger oder Ortsunkundige so nicht nachvollziehen können.

Mit der Umbenennung in „Bad Wurzach, Salvatorkolleg“ wird laut Stadt der konkrete Bezug zum direkt angrenzenden Gymnasium künftig hergestellt werden, zumal auch sehr viele Schulbusse für die dortigen Schülerinnen und Schüler ankommen.