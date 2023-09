Bad Wurzach

Hallenbad nach Revision wieder geöffnet

Bad Wurzach / Lesedauer: 1 min

Der öffentliche Badebetrieb startet wieder ab Dienstag, 19. September. (Foto: Stadtverwaltung )

Nach einem sommerlichen Ausflug in Freibäder und Seen, können Einheimische und Gäste nun wieder das Hallenbad in Bad Wurzach genießen. Nach den Revisionsarbeiten steht ab Dienstag, 19.

Veröffentlicht: 08.09.2023, 09:46 Von: sz