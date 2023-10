Mit dem sprichwörtlich blauen Auge wird die Stadt Bad Wurzach finanziell aus dem Jahr 2023 gehen. Das geht aus dem Quartalsbericht von Kämmerer Stefan Kunz hervor. Im Gespräch mit Schwäbische.de will er angesichts der weiterhin angespannten Lage Steuererhöhungen nicht ausschließen.

In den vergangenen Jahren plante Kunz stets mit einem Minus im Haushaltsplan. Am Ende wurde daraus in schöner Regelmäßigkeit ein Überschuss, weil die hiesigen Betriebe besser als erwartet florierten und entsprechend mehr Gewerbesteuer zahlten.

In diesem Jahr klappt das nicht mehr. Die Gewerbesteuer wird laut der aktuellen Prognose von 12,5 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf etwas weniger als 9,5 Millionen Euro sinken. Und genau diese 9,5 Millionen hatte Kunz auch eingeplant. Dass sie erreicht werden, war vor einem Vierteljahr sogar noch unsicher. „Doch die Zahlen haben sich in den vergangenen Monaten gebessert. Das zeigt, dass wir in Bad Wurzach eine stabile und robuste Wirtschaft haben“, sagt Kunz.

Zahlen richtig einordnen

Der Kämmerer ist auch weit davon entfernt, ins Jammern zu verfallen. Zwar gehe die Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück, „aber man muss ja sehen, woher wir kommen. Nämlich aus Jahren mit einer Gewerbesteuer von fünf, sechs, vielleicht auch mal sieben Millionen Euro. 2021 und 2022 waren mit Werten von zwölf Millionen Euro einfach top.“

Ähnlich wie mit der Gewerbesteuer verhält es sich mit dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Hier wird die Kommune wohl eine halbe Million Euro weniger als geplant einnehmen. Steuerermäßigungen machen sich dabei ebenso bemerkbar wie eine etwas höhere Arbeitslosigkeit.

Für dieses Jahr plante Kunz mit einem städtischen Defizit von 3,4 Millionen Euro. Laut jetziger Prognose wird sich das wohl auf 1,2 Millionen Euro verringern, vielleicht sogar nur im sechsstelligen Bereich liegen. Doch nicht aufgrund von Mehreinnahmen, sondern wegen geringerer Ausgaben als geplant. „Dass wir weniger ausgegeben haben als geplant, war in den vergangenen Jahren angesichts teils stark gestiegener Einnahmen immer nur ein angenehmer Mitnahmeeffekt. Diesmal ist es der Hauptgrund für ein besseres Ergebnis“, sagt Stefan Kunz. Vor allem die Energiepreisbremse macht sich da deutlich bemerkbar und schlägt alleine mit 820.000 Euro Ersparnis zu Buche.

Das kommende Jahr wird finanziell nicht einfacher werden, machte Kunz in der Sitzung den Gemeinderäten beim Blick voraus deutlich.

Hohe Kosten, zum Beispiel in den Bereichen Energie, Flüchtlingsunterbringung und Personal, werden aufs Ergebnis drücken. Ebenso die Kreisumlage, die sich wohl deutlich erhöhen wird. Der städtische Finanzchef´will aber nicht gänzlich schwarz malen. Positiv stimmt ihn dabei vor allem, dass die Wirtschaft 2024 wohl wieder leicht wachsen wird, was sich positiv auf Gewerbe- und Einkommenssteuer auswirken wird.

Eine Steigerung der Einnahmen ist aber angesichts des riesigen Investitionspakets, das Bad Wurzach alleine wegen des Glasfaserausbaus vor der Brust hat, ist auch dringend nötig. Denn bei der Verringerung der Ausgaben stößt man irgendwann an Grenzen.

Unpopuläre Entscheidung

Die Große Kreisstadt Wangen hat dieser Tage die Grundsteuer B daher kräftig um fast zwölf Prozent erhöht. Droht das auch den Bad Wurzachern? „Wir werden darüber bei der Klausurtagung mit dem Gemeinderat sprechen. Steuererhöhungen gehören zur Wahrheit dazu“, kündigt Kunz im Gespräch mit Schwäbische.de an. Sie sind freilich auch eine politische Entscheidung, die, weil unpopulär, in einem Jahr vor der Kommunalwahl den Räten schwerfallen dürfte

Die Klausurtagung mit dem Schwerpunkt Finanzplanung begann am Freitagnachmittag und endet am Samstagmittag. „Am Freitag werden wir von 14 bis 19 Uhr beraten, am Samstag dann ab dem Morgen bis 14 Uhr“, schilderte Kunz am Freitag den Ablauf. Die Tagung findet außerhalb von Bad Wurzach statt, sodass die Räte und Verwaltungsmitarbeiter dort auch übernachten und gemeinsam zu Abendessen und frühstücken.