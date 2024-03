Die Stadtverwaltung Bad Wurzach drückt in Sachen Riedturm nun aufs Tempo. Noch im Mai soll der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Kommunalwahl eine Grundsatzentscheidung treffen.

Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) schlug dem Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am Montagabend den Mittwoch, 24. April, als Termin für die Bürgerversammlung vor. Beginn: 19 Uhr im Kursaal. Das genehmigte das Gremium einstimmig.

Einziges gesetztes Thema des Abends wird demnach der nicht unumstrittene Bau des Naturerlebnis- und Beobachtungsturms im Ried, wie der Aussichtsturm dort heißen soll, sein. Daneben können Bürger auch Fragen zu anderen Themen stellen.

Frage der Förderung

„Der Bauantrag ist vorbereitet“, verkündete Scherer, „aber noch nicht eingereicht.“ Noch wartet die Stadt ab, ob das Land Fördermittel für den Bau bereitstellt. Sie hofft auf einen Zuschuss von 1,6 Millionen Euro für die derzeit auf 2,7 Millionen Euro geschätzten Kosten. Im Herbst vergangenen Jahres wurde der entsprechende Antrag gestellt, Scherer zeigt sich bislang stets zuversichtlich, dass er genehmigt wird. „Bis zum 24. April werden wir wissen, ob wir die Förderung bekommen“, so die Bürgermeisterin am Montag. Damit sei dann der richtige Zeitpunkt, um die Bürger über das Vorhaben zu informieren.

Danach solle der Gemeinderat in seiner aktuellen Besetzung die Grundsatzentscheidung „Ja oder nein“ zum Turmbau treffen. Er hat am 13. Mai seine letzte Sitzung vor den Kommunalwahlen am 9. Juni. Zwar ist er danach noch einige Zeit im Amt, bis der Wechsel vollzogen wird, aber weitreichende Entscheidungen werden dann nicht mehr getroffen.

Scherers Begründung

Das Gremium in seiner neuen Besetzung müsste sich aber erst einmal in das Thema einarbeiten, so Scherer. Das würde eine weitere zeitliche Verzögerung verursachen, die die Bürgermeisterin vermeiden will. Unter anderem auch, um eine weitere Kostensteigerung zu vermeiden.

Mit einer vor der Gemeinderatswahl im Mai getroffenen Grundsatzentscheidung würde das Thema auch in der „heißen Phase“ des Wahlkampfs keine Rolle mehr spielen.