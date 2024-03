Die Grünen in Bad Wurzach haben offensichtlich in den Wahlkampfmodus geschaltet. In einer Pressemitteilung kritisieren sie den aktuellen Bebauungsplan für den Reischberg als „nicht mehr zeitgemäß“.

Man lehne, so schreibt der Ortsverband Bad Wurzach-Kißlegg von Bündnis 90/Grüne, „nicht grundsätzlich ab, weil die Notwendigkeit gesehen wird, im Kernort Bad Wurzach weiteren, allerdings bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“. Doch entspreche der vorliegende Entwurf nicht den aktuellen städtebaulichen und klimapolitischen Erfordernissen sowie dem örtlichen Bedarf an bezahlbarem und der demoskopischen Entwicklung angepasstem Wohnraum.

Die beiden Unterzeichner

Ulrich Walz und Rainer Deuschel erläutern in der ausführlichen Stellungnahme des grünen Ortsverbandes zum Bebauungsplan „Reischberghöhe VI“ die Schwachstellen, die der Plan in ihren Augen hat, und stellen Forderungen.

Gut sei zwar, dass innerstädtische Potenziale aktiviert werden. „Jedoch sehen wir ein Weiterso im Flächenverbrauch“, kritisieren die Grünen. Sie haben ausgerechnet, dass die Grundstücksgröße im Mittel 730 Quadratmeter beträgt. Es müsse darauf geachtet werden, dass „die vorgeschriebene Mindest-Bruttowohndichte für Unterzentren im ländlichen Raum von 60 Einwohner pro Hektar erreicht wird“, wird Walz zitiert.

Die Forderungen

Die Forderung: Die Grundstücksgröße für Einzelhäuser sei deutlich auf maximal 500 Quadratmeter zu reduzieren. Der sogenannte Typ-2-Hausbau sei verbindlicher als Mehrfamilien-/Doppelhaus vorzuschreiben. Zusätzlich sei eine Anlage zum Mehrgenerationen-Wohnen vorzusehen.

Die im Grünkonzept aufgeführten Gehölze müssten zudem ausschließlich aus heimischen Arten bestehen. Ausdrücklich weisen Deuschel und Walz darauf hin, dass die erlaubten Bäume 1. und 2. Wuchsklasse aufgrund ihrer Wuchshöhe nicht geeignet seien. Sie würden zu viel Schatten werfen, was auch die vorgeschriebenen PV-Dachanlagen beeinträchtigen würde.

Die Heizungsfrage

Rainer Deuschels Fazit: „Der vorliegende Bebauungs-Plan kopiert zu sehr die bisherigen Vorgehensweisen und lässt eine klimagerechte nachhaltige Wohnbauweise vermissen“. Der Ortsverband der Grünen fordert deshalb eine weitgehende Überarbeitung der Planung. Aus Gründen des Klimaschutzes ist die Beheizung der Gebäude über Wärmepumpen, Erdwärme oder Holzheizungen vorzuschreiben, fordern die Grünen überdies ebenso wie einen Natur-Kinderspielplatz im westlichen Grüngürtel.