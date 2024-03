Entschieden widerspricht der Bad Wurzacher Ulrich Walz der Argumentation des Vereins Landschaftsschützer Oberschwaben-Allgäu, die diese im Interview mit unserer Redaktion gegen Windkraftanlagen vorgebracht haben. Walz äußert sich als Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Verbandsversammlung des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben (RVBO).

Die Argumente, schreibt Walz, „sind wissenschaftlich nicht haltbar, nicht abgewogen und ignorieren die Herausforderungen des notwendigen Klimaschutzes“. Bund und Land schrieben den Ausbau der Erneuerbaren Energien vor, damit sei dies „für uns alle eine verbindliche Verpflichtung, ob man Windräder sehen möchte oder nicht“.

Walz’ Sicht der Dinge

Die Energiewende sei „Kernstück der Klimaneutralität“, die auch für Bad Wurzach und Bad Waldsee gelte. „Ein paar Windkraftgegner können solche wichtige gesellschaftliche Entwicklungen nicht aufhalten“, so der Fraktionsvorsitzende. „Wir benötigen Windkraft und PV in hohem Maße, um uns unabhängiger von außen zu machen, damit Zukunft, Wohlstand, Arbeitsplätze Bestand haben. Um Natur, Wälder, Moore zu erhalten, ja zu regenerieren, ist der Umstieg auf Treibhausgas-freie Energien unerlässlich. Das wissen die Kinder aus der Schule und ihre Eltern aus vielen wissenschaftlichen Quellen.“

Der Regionalverband habe seine gesetzliche Aufgabe, 1,8 Prozent der Fläche für Windkraft und 0,2 Prozent für Photovoltaik auszuweisen, „nach beschlossenen Kriterien ausgewählt und fair verteilt“, betont Walz. In Bad Wurzach und dem weiteren nordöstlichen Umland herrschten mit die besten Windkraftbedingungen im Land, schreibt er weiter und bezieht sich damit auf den Windatlas Baden-Württemberg. Für Bad Wurzach, „einer Gemeinde mit extrem hohen Triebhausgas-Ausstößen“, sei es dringend nötig, diese zu reduzieren und der stark energieabhängigen Industrie ein Alternativangebot zu machen.

Argumente pro Windkraft

Im Teilregionalplan Energie habe der Regionalverband eine Zone um das Wurzacher Ried frei gehalten, „obwohl sich gerade hier die besten Windstandorte befinden.“ Dabei würde man gerade diese Flächen „dringend benötigen. Würden sie genutzt, könnte die insgesamt benötigte Anzahl reduziert werden.“ Windkraft schütze die Landschaft, schreibt Walz weiter. Wurzacher Ried und Wälder, Landwirtschaft, Wiesen, Seen, Feuchtgebiete und die Menschen „brauchen dringend konsequente Klimaschutzmaßnahmen“.

Auch auf das Europadiplom geht Walz ein. Zu diesem würden „die übers Ried weiterhin verteilten schädlichen Emissionen aus den extrem hohen fossilen Energieverbräuchen“ des hier angesiedelten Gewerbes nicht passen. Das Europadiplom ist für Walz zwar „wertvoll. Es kann und darf aber nicht die Zukunft einer Region behindern.“

Geringer Flächenverbrauch

Windkraftanlagen an windgünstigen Standorten würden seiner Ansicht nach auch das Diplom nicht gefährden. „Sie gewährleisten schließlich den Erhalt der Natur des Riedes.“ Jede moderne Windkraftanlage reduziere Treibhausgase wie 26.000 Hektar Wald dies tun, nehme dafür aber nur weniger als einen Hektar in Anspruch, versorge rund 3000 Privathaushalte beziehungsweise liefere „große Mengen an unerschöpflicher naturgesunder Energie“ für das Gewerbe.

Garanten einer naturschützenden Energie Ulrich Walz über Windkraftanlagen

Windkraftanlagen veränderten das Landschaftsbild, räumt der grüne Fraktionsvorsitzende ein. Darüber sollte man sich aber freuen, meint er, seien sie doch „Garanten einer zukunftsorientierten, nachhaltig sicheren, sauberen, naturschützenden Energie, die Natur, Umwelt und menschliche Existenz sichert“.

Dem Verein der Landschaftsschützer spricht er ab, Naturschützer zu sein: „Versucht nicht, weiterhin euch als ,Naturschützer’ zu schmücken, ihr seid es gar nicht.“