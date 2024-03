Zwölf Frauen und Männer stehen auf der Liste der Bad Wurzacher Grünen für die Gemeinderatswahl. Bei ihrer Wahlpremiere gelang es ihnen, in sieben der neun Ortschaften Kandidaten aufzustellen.

Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Bad Wurzach/Kißlegg wurde im Februar 2023 gegründet. „Von Anfang an war eine g’scheite Liste unser Ziel“, erinnerte Vorstandsmitglied Rainer Skutnik bei der gemeinsamen Nominierungsversammlung für Bad Wurzach und Kißlegg am Dienstagabend im Kißlegger „Ochsen“. „Das hat uns nun einige Monate stark beschäftigt, zumal es auch viel negative Begleitmusik gab“, so Skutnik mit Blick auf die Randale beim Aschermittwoch der Grünen in Biberach, die Bauernproteste während einer Versammlung der Grünen in Unterschwarzach und den jüngsten Vorfall in Amtzell, wo ein grüner Ratskandidat geschlagen worden ist.

Zahlreiche neue Mitglieder

Doch man lasse sich nicht einschüchtern, so der Kißlegger, „wir sind stattdessen zusammengerückt“. Er beobachtet auch „einen gewissen Solidarisierungseffekt“. 17 Personen gründeten den Ortsverband vor Jahresfrist, mittlerweile habe man 29 Mitglieder, „und es sind noch einige in der Warteschleife. Das macht mir ganz persönlich Mut.“

Die Bad Wurzacher Liste der Grünen für die Gemeinderatswahl am 9. Juni setzt sich aus zwölf Personen, vier Frauen und acht Männer, zusammen. Jüngste ist die Dietmannserin Erika Kazmaier mit 20 Jahren, Ältester Ulrich Walz aus Eintürnen mit 71 Jahren. In sieben der neun Ortschaften stellen die Grünen Kandidaten, nur in Haidgau und Seibranz gelang ihnen das nicht. In der Kernstadt selbst konnten sie dafür nur drei von sieben möglichen Personen aufstellen.

Portugiesin tritt an

Die Besonderheit der grünen Liste: Regina Egly-Fernandes ist die bislang einzige Kandidatin der kommenden Gemeinderatswahl in Bad Wurzach, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Die 43-Jährige ist Portugiesin. Hinzu kommt, dass in Dietmanns mit Erika und Ulrich Kazmaier ein Vater-Tochter-Gespann antritt.

Drei Sitze im Gemeinderat - und damit der Fraktionsstatus, der zur Mitarbeit in den Ausschüssen berechtigt - ist das Wahlziel der Grünen.

Die Kandidatenliste

Kernstadt: 1. Regina Egly-Fernandes (43), 2. Rainer Deuschel (68), 3. Richard Praecker (55). - Arnach: 1. Wilfried Westphal (56). - Dietmanns: 1. Erika Kazmaier (20), 2. Ulrich Kazmaier (50). - Eintürnen: 1. Ulrich Walz (71), 2. Michael Kluge (67). - Gospoldshofen: 1. Rainer Ziesel (52). - Hauerz: 1. Anja Halder (38). - Unterschwarzach: 1. Walter Binder (64). - Ziegelbach: 1. Christine Romer (58).