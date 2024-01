Tief betroffen sind die Grünen in Bad Wurzach über die kurzfristige Stornierung der Räume für ihren geplanten Stammtisch. In einer Pressemitteilung äußern sie sich dazu und zu den derzeitigen Bauernprotesten, für die sie viel Verständnis zeigen. Sie kritisieren die Bundesregierung, noch mehr aber CDU/CSU.

Der Ortsverband Bad Wurzach/Kißlegg hatte vergangenen Mittwoch zu einem Stammtisch in einer Bad Wurzacher Gaststätte eingeladen. Dort hatte bereits er zuvor zweimal einen Workshop veranstaltet. „Kurzfristig am Abend wurde die Bereitstellung des bestellten Raumes durch die Inhaber des Lokals abgesagt“, schreibt Vorstandsmitglied Rainer Skutnik.

Das vermuten die Grünen

Gleichzeitig hatten Landwirte eine Traktorfahrt durch Bad Wurzach angekündigt. Zumindest einige von ihnen wollten nach Informationen unserer Redaktion auch zu der Grünen-Versammlung kommen. Ob dies der Grund für die Stornierung des Raumes war, wisse man nicht, schreibt Skutnik, man habe aber „über Umwege von der angeblichen Sorge der Wirtin wegen möglicher Zusammenstöße zwischen Bauern und Grünen“ gehört.

Die Rolle von Habeck

Dies sei „schmerzhaft für die demokratische Streitkultur“, so Skutnik, der die Absage als „ein Politikum“ bezeichnet. Der grüne Vizekanzler Robert Habeck habe es nach Kriegsbeginn in der Ukraine geschafft, „den Spagat zwischen Energiesicherung für Industrie und Bürger als auch die erforderlichen Schritte zur Energiewende einzuleiten“, hebt der Wurzach-Kißlegger Grüne hervor. „Dass dazu Veränderungen gehören, die manche als schmerzhaft empfinden und zu schnell kommen, ist ja auch der Tatsache geschuldet, dass die Folgen des Klimawandels in den Vorgängerregierungen nie angegangen wurden.“

Im Gegenteil wurden Zukunftstechnologien wie Photovoltaik, Windkraft oder Biogas abgewürgt. Rainer Skutnik

Dass sich die Stimmung auch vor Ort gegen die Grünen wendet, erklärt sich die Wurzach-Kißlegger Ortsverband: „Wir sind die einzigen aus der Ampel-Koalition vor Ort, die durch Veranstaltungen und Pressemitteilungen präsent sind. Die anderen treten ja nicht in Erscheinung.“

Kritik an der Ampel

Verständnis für die Nöte der Bauern habe man im Ortsverband durchaus, hebt Skutnik hervor und kritisiert selbst die Ampelkoalition: Der Ortsverband „schüttelt auch den Kopf über Schnellschüsse der Bundesregierung in Berlin, wo man nicht in der Lage ist, steuerliches Einsparpotential mit möglichen sozialen Verwerfungen abzuschätzen“.

Die ganze Misere der Landwirtschaft der jetzigen Bundesregierung anzulasten, greife aber zu kurz. Schließlich stellten seit Bestehen der Republik 52 Jahre lang CDU oder CSU den Landwirtschaftsminister. Sie hätten das Tor zur industriellen Landwirtschaft geebnet und seien dabei vom Bauernverband unterstützt worden, der sich jetzt immer als Retter der kleinbäuerlichen Landwirtschaft darstelle. „Und dass sich ein CDU-Vorsitzender, der bekannt ist für seine marktradikalen Sprüche, nun plötzlich als Subventionsliebhaber gebärdet, ist geradezu heuchlerisch“, schreibt Skutnik im Namen des Ortsverbands weiter

Der Lösungsvorschlag

Als Lösungsvorschlag empfiehlt Bad Wurzach/Kißlegg „auch an die Adresse in Berlin“, sich das Sechs-Punkte-Programm der „Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft anzusehen, „um endlich in eine bäuerliche, gerechte und ökologische Agrarpolitik umzusteuern“. Der ABL sieht sich als Vertreter der kleinen und mittelständischen Landwirtschaftsbetriebe und Verbraucher und damit in Opposition zum Deutschen Bauernverband, den er als Vertreter der Agrarindustrie betrachtet.