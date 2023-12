Eine Hoffnung, die Organisator Lukas Häfele aus Ziegelbach im Vorfeld äußerte, hat sich bei der sogenannten Hitzefrei-Demo nicht erfüllt: Aus dem Schulzentrum und dem Salvatorkolleg, den beiden ersten Stationen, schloss sich augenscheinlich kein Schüler der Klimademo an.

Und statt der angemeldeten 150 Leuten waren es an den beiden ersten Stationen maximal ein gutes Dutzend. Auch aufgrund der großen Polizeipräsenz sowie der entstandenen Verkehrsbeeinträchtigungen sorgte die Aktion am Freitagmittag in Bad Wurzach nichtsdestotrotz für Aufmerksamkeit.

Konsequenten und schnellen Klimawende

Eine Aufmerksamkeit, die die Klimaaktivisten nutzen wollten, um auf die Notwendigkeit einer konsequenten und schnellen Klimawende hinzuweisen. Nach einer kurzen Begrüßung von Häfele setzte sich der kleine Demonstrationszug vom Treffpunkt am Schulzentrum aus über die Ravensburger Straße Richtung Postplatz/Salvatorkolleg in Bewegung. Flankiert wurden sie dabei von jeweils drei Einsatzfahrzeugen der Polizei an der Spitze sowie am Ende. Die Schulbusse fuhren an diesem Tag an Ersatzhaltestellen ab.

Die Polizei war durchgehend mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. (Foto: Patrick Müller )

Angekommen am Postplatz ergriff Häfele als erster Redner das Wort. „Wir machen das für euch“, sagte er in Richtung der Schüler, die vom Kolleg aus die Szenerie beobachteten. Unter Verweis auf den erneut zu warmen Sommer 2023 betonte er, dass es dringend ein Umdenken brauche. Ein Problem der Gesellschaft sei, dass diese auf ständiges Wachstum gepolt sei, während die Ressourcen der Erde aber endlich sind. Brauche es wirklich immer noch größere Autos und Wohnungen, um glücklich zu sein, fragte Häfele.

Mehr erneuerbare Energien

Nach ihm griff am Postplatz Ulrich Walz zum Mikrofon. Er hielt ein Plädoyer für den konsequenten und schnellen Umstieg auf erneuerbare Energien. Dazu müsse man auch geeignete Standorte für neue Windkraftanlagen in der Region nutzen, die es hier durchaus gebe. Und auch mit Blick auf die Solarenergie sei auf den Dächern der Region noch viel Potenzial, so Walz.

Eindrücke von der Klima-Demo in Bad Wurzach am 15. Dezember 2023. (Foto: Patrick Müller )

Ein solcher Umstieg auf erneuerbare Energien sorge auch dafür, den Wohlstand zu sichern, da damit der Wegzug von Betrieben verhindert werden könne. Wichtig sei bei alledem, dass man gemeinsam „jetzt“ handele.

B465 zeitweise gesperrt

Im Anschluss ergriffen weitere Redner das Wort, darunter unter anderem Samuel Bosch, der vor mehr als zwei Jahren zusammen mit anderen das Protestcamp „Alti“ im Altdorfer Wald gegründet hat.

Auch die Bundesstraße haben die Demonstranten für längere Zeit blockiert. (Foto: Patrick Müller )

Nach der Station am Postplatz zog die kleine Demo erst weiter durch die Innenstadt, später am Nachmittag ging es dann auch noch hinaus auf die B465 durch das Ried, die während dieser Zeit für den Verkehr gesperrt war. Fahrzeuge mussten das Ried in dieser Zeit umfahren. Um 16.30 Uhr war die Demonstration laut Polizei beendet.