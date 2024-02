Gottesdienst zur Feier des Weltgebetstages

„Durch das Band des Friedens“ lautet das Motto des diesjährigen Weltgebetstages. Es übersetze, so heißt es in der Ankündigung der Kurseelsorge Bad Wurzach, in die heutige Zeit, was Paulus an und über die Gemeinde von Ephesus sagt: „Der Frieden ist das Band, das euch alle zusammenhält. Ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch.“

Laut Ankündigung ist diese Botschaft hoch aktuell. Daher laden das Ökumenische Vorbereitungsteam und die Kurseelsorge Bad Wurzach dazu ein, den diesjährigen Weltgebetstag zu begehen. Dafür hätten Christinnen aus Palästina die Gebete, Gedanken und Lieder ausgewählt. Am Freitag, 1. März, wird um 18.45 Uhr in der St-Verena-Kirche Bad Wurzach auf dieser Grundlage ein Gottesdienst gefeiert. Anschließend gibt es die Möglichkeit zum Beisammensein im Pius-Scheel-Haus mit Leckereien und Getränken.