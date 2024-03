Gewinner des Grand Prix der Blasmusik beim Mühlenfest zu Gast

Pünktlich zu Ostern startet der Kartenvorverkauf für den Blasmusikabend mit der Nord-Süd-Ost Böhmischen am Samstag, 6. Juli, beim Mühlenfest der Musikkapelle Eggmannsried. Die Nord-Süd-Ost Böhmische wurde 2022 von sieben jungen Männern aus Tirol/ Österreich als Ausgleich zum klassischen Musikstudium gegründet. Neben zahlreichen Auftritten auf großen Bühnen, unter anderem dem Woodstock der Blasmusik Festival, konnte die Gruppe ihren bisher größten Erfolg verzeichnen: den Gewinn des Grand Prix der Blasmusik 2023. Karten für dieses Highlight sind ab sofort für 12 Euro im Vorverkauf erhältlich im BAG Markt Unterschwarzach, Riedstraße 1 oder bei LeSalon - Haare. Farbe. Schnitt, Schloßstraße 10 in Bad Wurzach, sowie per Mail an [email protected].