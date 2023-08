Gewerbesteuer in Bad Wurzach geht deutlich zurück

Man habe immer gesagt, dass der positive Trend der letzten Jahre nicht immer so weitergehen würde. Mit dieser unheilvollen Einleitung begann Bad Wurzachs Kämmerer Stefan Kunz in der jüngsten Gemeinderatssitzung seinen vierteljährlichen Bericht zu den städtischen Finanzen. Dabei wurde klar: Für die kommenden Jahre werde man den finanziellen Gürtel enger schnallen müssen.

Erstmals seit über zehn Jahren, so Kunz, sehe die aktuelle Steuerschätzung schlechter aus als die vorherige Prognose. Als Gründe zählte er unter anderem die weiterhin relativ hohe Inflation (im Juni 2023 lag diese noch bei 6,4 Prozent, die Prognose für das gesamte Jahr 2023 liege bei 5,7 Prozent) sowie die schlechte Wachstumsprognose für Deutschland (der IWF prognostiziert für das laufende Jahr ein Minus von 0,3 Prozent und spricht von einer Rezession). Auch die Steuerrechtsänderungen zur Erleichterung von Bürgern und Wirtschaft bekomme die öffentliche Hand zu spüren.

Weniger Gewerbesteuer

Konkret für Bad Wurzach bedeute das, dass etwa die Gewerbesteuer, die 2022 mit rund 12,5 Millionen Euro deutlich über dem Plan von 8,4 Millionen Euro lag, derzeit rund 1,1 Millionen unter dem Plan liegt. Statt die eingeplanten 9,5 Millionen Euro liegt der Veranlagungsstand derzeit bei knapp 8,4 Millionen Euro.

In seinem Finanzbericht im Frühjahr äußerte er noch die Hoffnung, dass es bei der mit am wichtigsten Einnahmequelle für eine Kommune noch einmal ein zweistelliger Millionenbetrag sein wird. Bereits im April habe man demnach aber gespürt, dass die Unternehmen ein bisschen verhaltener geworden seien. Einige hätten auch da schon Anpassungen der Vorauszahlungen nach unten vorgenommen.

Rückgang bei Einkommenssteuer

Einen Rückgang, so Kunz am Montagabend, gibt es demnach auch bei der Einkommenssteuer: Vermutlich rund eine halbe Million weniger als geplant dürfte hier 2023 zusammenkommen, so die Prognose von Kunz. Zum eine habe sich hier generell der Gemeindeanteil etwas verringert, zum anderen gebe es insgesamt ein geringeres Lohn–,Einkommens–und Abgeltungssteueraufkommen.

Positiv sei mit Blick auf die Kosten der Flüchtlingsunterbringung zumindest, dass das Land Baden–Württemberg die im Flüchtlingsgipfel zugesagten 130 Millionen Euro an die Kommunen weitergibt.

Gleichzeitig steigen auch die Kosten der Stadt. Etwa durch den neuen Tarifvertrag, der 2024 voll durchschlagen werde. Dann werde auch der Landkreis die Kreisumlage voraussichtlich deutlich erhöhen, blickt Kunz voraus. Auch die Inflation im Gesamten werde sich weiter auswirken.

Beklemmende Stille

Die Haushaltsplanungen für das Jahr 2024 werden jedenfalls nicht einfach, es werde anstrengend. Schon jetzt sei für das laufende Jahr nicht absehbar, ob man einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommt. Nach dem Vortrag von Kunz herrschte im Rat beklemmende Stille. Bisher, so Bürgermeisterin Alexandra Scherer, sei man andere Zahlen gewohnt gewesen. Man werde die Entwicklung auf jeden Fall im Blick behalten.

Seinen nächsten Finanzbericht stellt Kämmerer Kunz Mitte Oktober vor. Dann dürfte nochmals klarer werden, wohin die Reise geht.