Besonderer Anlass, besondere Feier. Vor 750 Jahren ist Bad Wurzach als „Wrzun“ erstmals urkundlich erwähnt worden. Die bis Sonntag dauernden Festtage begannen am Donnerstag mit einer Ausstellungseröffnung und einem Festabend. Beide waren ungewöhnlich.

„Geschichtival“ haben die Bad Wurzacher ihr Jubiläumsfest genannt. Diese Wortschöpfung, ausgedacht von Martin Tapper (Öffentlichkeitsarbeit Rathaus), Johanne Gaipl (Leiterin der Bad Wurzach Info) und Stadtarchivar Michael Wild,„könnten wir uns patentieren lassen“, so Bürgermeisterin Alexanda Scherer mit Augenzwinkern bei der Ausstellungseröffnung „750 Jahre erste urkundliche Erwähnung“ in der Stadtbücherei in Maria Rosengarten. Die Vernissage wurde vom Flötenduett Sabine Wächter und Maria Goldhofer von der Stadtkapelle musikalisch umrahmt.

Was war „Wrzun“?

In der Urkunde, von der ein Foto und eine Übersetzung in der Ausstellung zu sehen sind, geht es um eine Schenkung an ein Kloster der Augustinerterziarinnen, das zuvor in Wrzun ansässig war. Weiter wird der als „oppidum“ bezeichnete Ort nicht erwähnt. Ein Oppidum sei, so erklärte Wild, „mehr als eine Villa, aber kleiner als eine Stadt“. Ein wahrscheinlich befestigter Ort, der auch Gerichts- und Marktplatz war.

Stadtarchivar Michael Wild neben dem Foto der Urkunde vom 13. Juni 1273, die Wurzach erstmals erwähnt. (Foto: Steffen Lang )

Überhaupt, das ist das Wasser im Jubiläumswein, ist wenig über Wrzun bekannt. Es existiere nicht nichts über Wurzach in dieser Zeit, so Wild, „sondern gar nichts“. Erst mit der Verleihung der Stadtrechte im Jahr 1333 beginnt sich das Dunkel zu lichten. Das liege, so Wild, daran, dass das Haus Waldburg als Herrschaft ein eigenes umfangreiches Archiv besitzt. „Was es geben könnte, läge in Schloss Zeil.“ Vielleicht, so Wild in seinen humorvollen und kurzweiligen Ausführungen, „findet sich irgendwann eine ältere Urkunde“.

Ort ist wohl deutlich älter

Stark anzunehmen sei freilich, dass Wrzun deutlich älter ist als die erste urkundliche Erwähnung: „Wo es sich gut leben lässt, da leben auch Menschen.“ Und gut leben ließ es sich sicherlich an der mit Fischen und damals auch Krebsen reich bevölkerten Ach.

In der Ausstellung und auch im Vortrag von Wild am Freitagabend ging und geht es daher vor allem um das Leben der Menschen. Mit dem befassten sich beim Festabend, zu dem sich am Donnerstag mehr als 200 Gäste im Kursaal einfanden und der von Tim Guler (Saxofon) und Christine Braig (Klavier) musikalisch bereichert wurde, auch die Gymnasiasten Alexander Sauter, Anton Patzner, Johanna Mayer, Else Bolsinger und Ronja Förderer. Die Jugendlichen vom Leistungskurs Geschichte am Salvatorkolleg hielten interessante Vorträge zu den Themen Religion, Landwirtschaft, Wohnen und Medizin. „Supertoll gemacht“ war Bürgermeisterin Scherer voll des Lobes.

Miteinander reden statt Festreden

Und weil der Anlass des Fests nicht alltäglich ist, war es auch der Ablauf des Abends nicht. Denn statt Festreden gab es eine höchst kurzweilige Talkrunde. Als deren Moderatorin bat Scherer Markus Benzinger, Geschichtslehrer am Salvatorkolleg, Hinrich Dohrmann, Geschäftsführer der Firma Lissmac, den Musiker Peter Schad, Robert Stützle von der Bad Wurzacher Bürgerstiftung, Manfred Braun als Vertreter der Orte, Vereíne und Ehrenamtlichen, und Johanne Gaipl auf die Bühne. Wo kommen wir her? Wie verstehen wir uns heute? Wo wollen wir hin? Das waren die großen Fragen, die beantwortet werden wollten.

Das Verhältnis zur Zeit

An Benzinger war es, die Unterschiede zwischen damals und heute herauszuarbeiten. Den medizinischen Fortschritt hob er hervor und nannte als Zweites das „Verhältnis zur Zeit: Damals dachte man nicht in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern in immer wiederkehrenden Jahreszeiten.“ Der Geschichtsexperte sieht aber heute noch „erstaunlich viel Mittelalter in Bad Wurzach“. Als Beispiele führte er Leprosenhaus, Heilig-Geist-Spital und Kloster an ‐ und auch sein Salvatorkolleg als Schule in kirchlicher Hand.

Die Talkrunde des Festabends (von links): Alexandra Scherer, Markus Benzinger, Hinrich Dohrmann, Manfred Braun, Peter Schad, Robert Stützle und Joahnne Gaipl. (Foto: Steffen Lang )

Geschichte müsse den jungen Menschen erfahrbar und erzählbar gemacht werden, um sie dafür zu begeistern, so der Pädagoge weiter. Man dürfe kein „Jahreszahlenbingo“ lehren oder „große Männer und ihr Taten“ in den Mittelpunkt stellen. Wichtig sei vielmehr zu vermitteln, „was Geschichte mit meinem Leben zu tun hat“.

Wo man gut beichten kann

Wie die Sicht von außen auf Bad Wurzach ist, wollte Scherer von Schad und Dohrmann wissen. Schad nannte Moorheilbad und Ried, aber auch Bad Wurzach als Musikstadt mit zehn Musikkapellen, noch mehr Chören und, alleine im Kernort, einer „tollen Orgellandschaft, um die uns viele beneiden“. Augenzwinkernd fügte er noch hinzu, dass man „hier gut beichten kann“ und sich viele erkundigen: „Was wird denn jetzt mit eurem Kurhaus?“

Er selbst ist hier tief verwurzelt, in die Welt hinauszugehen, sei für ihn nie Thema gewesen: „Ja, wohin denn nur?“ Der pensionierte Lehrer und weitbekannte Musikant ist mittlerweile Schaffner beim Torfbähnle („eine Riesenattraktion, da kann man vor den Machern nur den Hut ziehen“) , „meine Frau ist Lokführer“. Bei diesen Worten von Schad spitzte Gaipl die Ohren: ein musizierender Schaffner? Das wäre ja eine weitere Attraktion für die Stadt.

Das Selbstverständnis der Firmen

Dohrmann, aus dem Sauerland stammend, führte als großen Pluspunkt der Stadt die „hochattraktive Vielfalt“ an Natur und Freizeitmöglichkeiten ins Feld. „Wer hier einmal gelandet ist, tut sich schwer, wieder wegzugehen.“ Die Firmen hätten die wichtige Rolle dieser Vielfalt auch erkannt, so Dohrmann. Daher dächten sie und engagierten sie sich heutzutage nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch und sozial. Dies Worte dürften Stützle und der im Publikum sitzende Bernhard Schad als Chef der Kurhaus-Genossenschaft gerne gehört haben.

Und wie steht es um die Innenansicht? Die zu schildern, war Part von Manfred Braun. „Das Juwel der Stadt sind die Menschen, die sich engagieren.“ Dies müsse erhalten werden ‐ aber nicht nur mit lobenden Worten, mahnte er mit Blick auf die Bürgermeisterin, sondern auch ganz konkret mit finanziellen Zuwendungen.

Für den Turmbau stark gemacht

„Gemeinsam sind wir stark“, schloss Braun, „und das soll auch in Zukunft so sein.“ Um eben diese Zukunft ging es bei Johanne Gaipl. Die Tourismuschefin blickte in diese mit dem Wunsch, offen zu bleiben für neue Technologien und weiterhin bereit zu sein, „mutige Entscheidungen“ zu treffen. Dabei sprach sie ausdrücklich den nicht unumstrittenen Turmbau im Ried an. Bad Wurzach sei als Tourismusziel „kein Disneyland“, wolle und dürfe auch keines werden. „Bei uns geht es um echtes Wurzacher Feeling, um echte Erlebnisse.“

Stützle warb in Sachen Zukunft für eine starke Bürgerstiftung, deren offizielle Gründung in Kürze angestrebt wird. Stiftungen seien „eine alte, aber nicht veraltete Idee“. Sie könnten schnell und unbürokratisch da unterstützen, wo Staat und Gemeinde dies nicht können.

Die Wünsche der Talkgäste

Am Ende wollte Scherer von ihren sechs Gästen ihren Wunsch für die nächsten (750) Jahre wissen. „Das hervorragende Setting der Stadt auf die nächste Generation zu übertragen“, wünscht sich Benzinger. Dohrmann hofft, „dass Bad Wurzach allen Katastrophen aus dem Wege geht“, Braun, dass die Menschen positiv denken und „die Motivation so groß wie möglich bleibt“. Beim Blick auf die „Klimakatastrophe“ wünscht sich Schad, „dass die Menschen in 750 Jahren am Blutfreitag schönes Wetter haben“. Johanne Gaipl würde sich freuen, wenn „Bad Wurzach als Urlaubsort konkurrenzfähig sein wird zu Pauschalreisen zum Mond und zum Mars“.

Nur 100 Jahre wollte Stützle vorausschauen, hatte dafür gleich drei Wünsche. „Ich wünsche mir, dass 2123 in unserem Staat immer noch Grundgesetz und Religionsfreiheit gelten. Dann würde ich auch eine katholische Pfarrerin akzeptieren.“ Er hofft außerdem auf die 100-Jahr-Feier der Bürgerstiftung und darauf, dass „die Generation 2123 gute und friedliche Zeiten erlebt“.

Das Goldene Buch der Stadt

In 100 Jahren werden Bad Wurzacher sicherlich auch ins Goldene Buch der Stadt blicken und dort die Unterschriften und Grüße der Festgäste entdecken, die sich alle am Donnerstag eintragen durften. Ob das Buch 750 Jahre übersteht? Das wäre die Aufgabe des heutigen Stadtarchivars und seiner Nachfolger.