Die SPD wird aller Voraussicht nach nicht zur Gemeinderatswahl in Bad Wurzach antreten. Das erklärte nun der Vorstand des Ortsverbands Bad Wurzach-Kißlegg

Noch im Dezember hatte sich Vorsitzender Maurice Baumann auf Anfrage unserer Redaktion noch zuversichtlich gegeben. Schon damals aber klang er ernüchtert: „Es ist nicht ganz einfach. Interesse und Wille sind nicht so groß. Viele scheuen den zeitlichen Aufwand dieses Ehrenamts. Das ist schade.“ Hinzu kommen dürfte, dass sich die SPD derzeit allgemein im Stimmungstief befindet.

Intensiv bemüht

Bei der Nominierungsversammlung der SPD Bad Wurzach-Kißlegg im Kißlegger „Ochsen“ verkündete Baumann nun, dass die Partei für die kommenden Gemeinderatswahlen in Bad Wurzach „trotz intensiver Bemühungen“ keine Kandidaten gefunden habe. Bad Wurzach sei weiterhin für die SPD „ein schwieriges Pflaster“.

Deshalb besteht auch die Kreistagsliste im Wahlkreis Wurzach/Kißlegg mit Markus Salger, Monika Dobler und Rainer Schupp bislang nur aus Kißleggern. Wobei Baumann noch nicht ganz aufgeben will. „Uns bleibt ja noch ein bisschen Zeit, um vielleicht noch jemanden nachträglich zu nominieren“.

Schon 2019 trat die SPD in Bad Wurzach nicht an. In der Ratsperiode zuvor hatte sie mit 5,1 Prozent der Stimmen einen Mandatsträger gestellt.

Blick in die Region

Der Blick in die Region: In Kißlegg selbst konnten die Sozialdemokraten 15 Kandidaten aufstellen. Auch in Isny tritt sie mit einer Liste an. Dagegen wird die SPD in Leutkirch erstmals seit Jahrzehnten nicht zur Wahl antreten.