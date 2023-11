Gemeinsam Weihnachtswünsche erfüllen

Nicht alle Kinder, Familien, Erwachsene und ältere Mitbürger bekommen Geschenke zu Weihnachten. Manche tun sich schwer, selbst kleine Wünsche zu erfüllen, da die nötigen finanziellen Mittel fehlen. Für diese Menschen steht der Wunschbaum des Tafelladens Bad Wurzach in der Bad Wurzach Info, Rosengarten 1. Alle, die in der Großgemeinde Bad Wurzach leben und einen Tafelladenausweis haben, können mitmachen.

Einen „Wunschmandalazettel“ können sich Interessierte bis Mittwoch, 29. November, jeweils zu den Öffnungszeiten im Tafelladen abholen. Ab Mittwoch, 22. November, bis Montag, 4. Dezember, können sie einen Weihnachtswunsch bis zu einem Wert von 25 Euro auf den Zettel schreiben und in den Briefkasten der Bad Wurzach Info einwerfen oder am Mittwoch zu den Öffnungszeiten des Tafelladens abgeben (spätestens am 6. Dezember). Gutscheine werden als Geschenkwunsch nicht angenommen. Bei Kleidungsstücken sollten Größe und farbliche Vorstellung notiert werden.

Der Wunsch wird dann anonym unter Angabe der „Wunschmandalanummer“, Alter und Geschlecht auf ein „Wunschmandala“ übertragen und an den Wunsch-Christbaum in der Bad Wurzach Info gehängt. Das „Wunschmandala“ symbolisiert die Christbaumkugeln.

Bad Wurzacher Bürger oder Firmen, die gerne einen solchen Wunsch erfüllen möchten, können sich ab Donnerstag, 7. Dezember, verbindlich ein „Wunschmandala“ vom Baum holen, das entsprechende Geschenk kaufen und weihnachtlich verpackt zusammen mit dem auf dem Geschenk befestigten „Wunschmandala“ in der Bad Wurzach Info abgeben. Spätester Termin hierfür ist Sonntag, 17. Dezember.

Von Montag, 18. Dezember, bis Freitag, 22. Dezember, können dann die Weihnachtspäckchen unter Abgabe des Abholscheins mit „Wunschmandalanummer“ unter dem Christbaum in der Bad Wurzach Info abgeholt werden.

Die Aktion des Tafelladens wird laut Pressemitteilung von der Gemeinderätin Gisela Brodd sowie der Stadtverwaltung Bad Wurzach und der Gemeinwesenarbeit „Lebensräume“ und der Aktion „Herz und Gemüt“ ideell mitgetragen. Das Team des Tafelladens hofft, dass jedes „Wunschmandala“ einen Paten findet und alle Wünsche erfüllt werden können.