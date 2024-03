Nicht öffentlich beschlossen hat der Gemeinderat jüngst die Grundstückspreise im neuen Arnacher Baugebiet St. Anton. Wie Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) am Montag bekannt gab, legen sie bei 210 Euro pro Quadratmeter im Innenbereich und 230 Euro pro Quadratmeter in den Randlagen. Anfang April werde die Ausschreibung beginnen.

Auf Nachfrage einer Bürgerin sagte Dezernent Ulrich Möllmann, dass die Bewerbungsfrist vier Wochen dauern werde. Vergeben werde wohl in der Mai-Sitzung des Gemeinderats. Vor Beginn der Ausschreibung werde es noch eine Info-Veranstaltung für Interessenten geben, versicherte er.

Scherers Freude

Regelrecht euphorisch blickte die Bürgermeisterin auf den Fit-Fun-Shoppingtag am vergangenen Sonntag zurück. „Er war ein voller Erfolg und von A bis Z rundum gelungen“, bilanzierte Scherer und sprach von einer „überragenden Besucherzahl“. „Es war wie eine große Leistungsschau der Stadt. Wir haben gezeigt: Wir können richtig viel richtig gut“, dankte sie allen Beteiligten.

Auf Nachfrage von Ulrich Kazmaier in der Bürgerfragerunde betonte Stadtbaumeisterin Kathleen Kreutzer, dass die Stadt nach wie vor plane, noch in diesem Jahr PV-Anlagen auf die Dächer von Kurbetrieb, Hallenbad und öffentlicher Gebäude in Ziegelbach zu installieren. Zuerst müsse man, Ausnahme das neue Hallenbad, aber die Dächer untersuchen und wohl sanieren.

Kreutzers Dank

Kazmaiers Angebot, dass auch das Energiebündnis, dessen Vorsitzender er ist, die PV-Anlagen installieren könnte, wenn es sich die Stadt nicht könne, „habe ich gehört. Vielen Dank, aber das ist wohl so nicht umsetzbar“, so Kreutzer.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, im Baugebiet Ziegelbach Nord-West ein kaltes Nahwärmenetz aufzubauen. Die Erschließung wird das Bad Wurzacher Unternehmen BauGrund Süd in Koordination mit dem Arnacher Ingenieurbüro Fassnacht erledigen. Betreiber des Netzes wird die IQ GmbH (Integrierte Quartierslösungen) sein. Diese Gesellschaft wurde von EnBW und Technische Werke Schussental (TWS) 2020 gegründet.

Wiests Forderung

Emina Wiest-Salkanovic, Sprecherin der CDU-Fraktion im Rat, sprach das Thema Radgarage an. Diese war kürzlich vom Ausschuss zurückgestellt worden, weil ihm die von der Verwaltung vorgelegte Variante mit 100.000 Euro an Kosten zu teuer war. Die CDU-Fraktion wolle keine „DeLuxe-Variante“, stellte Wiest klar: stattdessen einen Unterstand ohne PV-Anlage, ohne Ladestation, ohne Schloss. Die Stadt solle bei hiesigen Zimmereibetrieben nachfragen, was ein „Komplettpaket“ kosten würde, so ihre Forderung.

Man sei derzeit dabei, eine kostengünstigere Radgarage zu planen, so Kreutzer. Und man werde in diesem Zuge gerne bei Holzbaufirmen Komplettpreise abfragen.