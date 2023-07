Gemeinde lädt zur Einwohnerversammlung ein

Im Kurhaus am Kurpark in Bad Wurzach findet am Montag, 24. Juli, um 19.30 Uhr eine Einwohnerversammlung statt. Die Veranstaltung richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, die sich über aktuelle Themen der Stadt informieren beziehungsweise die Gelegenheit nutzen möchten, Anregungen und Fragen direkt an die Verwaltung zu richten.

Die baden–württembergische Gemeindeordnung gibt vor, wichtige Angelegenheiten der Stadt im Rahmen von Einwohnerversammlungen mit den Einwohnerinnen und Einwohnern zu erörtern. Entsprechende Versammlungen sollen die direkte Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und Einwohnerschaft fördern und die Menschen über wichtige kommunale Angelegenheiten informieren. Auch bietet das Veranstaltungsformat eine gute Gelegenheit für Bürgerinnen und Bürger, mit der Stadtverwaltung in den direkten Austausch zu gehen.

Nach einer Begrüßung durch Bürgermeisterin Alexandra Scherer soll im Anschluss über aktuelle Themen der Gemeinde, unter anderem den Sachstand zum Bau eines Naturerlebnis– und Beobachtungsturms im Wurzacher Ried informiert und zum anschließenden Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern eingeladen werden.