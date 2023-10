Rundum gelungen! Tausende sind am Sonntag zum Abschluss des viertägigen Geschichtivals nach Bad Wurzach gekommen. Anlässlich ihrer urkundlichen Ersterwähnung vor 750 Jahren präsentierte sich die Stadt im historischen Gewand. Die Geschäfte hatten geöffnet.

Traditionelles Handwerk war in der Bürgerstraße zu bestaunen. Unter anderen Schreiner, Müller, Uhrmacher und Kaminkehrer gaben einen interessanten Einblick in ihre Arbeit. Martin Westermayer stellte auch das noch funktionierende Uhrwerk der Grundschule aus. Überaus beliebt war auch ein selbst gebautes Kinderkarussell aus Kempten, das mit zwei Fahrrädern per Muskelkraft angetrieben werden musste. Nicht alle Tage sieht man sicherlich auch einen Falkner mit seinen Tieren. Zum Geschichtival aber war Daniel Paulat aus Haidgau in den Schlosshof gekommen.

Trinkmoor und Musik

Auf dem Klosterplatz gab’s von Kässpätzle über Dinnete, Maultaschen und Wurst bis hin zum Bauernchili aus der Gulaschkanone alles, was der Magen begehrte. Der Kurbetrieb offerierte dazu sein „Trinkmoor“. Am Nachmittag gab dort auch der Fanfarenzug, der zuvor vom Postplatz hierher marschiert war, ein kurzes Standkonzert.

Ehrmann sorgt für Hingucker

Echte Hingucker waren auch die Oldtimer von Klaus Ehrmann in der Herrenstraße. Mit einem von ihnen, einem BMW Cabrio von 1936, hatte er zuvor die Damen des Wurzacher Nähzirkels, gekleidet im Look der 1920er, dorthin gefahren. Auch eine Kutsche vom Typ Viktoria (benannt nach der englischen Queen) hatte Ehrmann mitgebracht.

Weitere Oldtimer, aber auch Automodelle der heutigen Zeit standen in der Marktstraße. Die war auch Teil des großen Flohmarkts, der den Tag bereicherte. Am Stadtbrunnen zeigte die Feuerwehr, wie früher und heute Brände gelöscht wurden. Die Abteilung Dietmanns hatte sowohl ihr neuestes Fahrzeug als auch ihren Spritzenwagen von 1876, an dem noch per Hand gepumpt werden musste, dabei.

Das Jubiläum und die Glocke

Zum Beginn des Festtages hatten die vier christlichen Gemeinden der Stadt zu einem ökumenischen Gottesdienst in St. Verena eingeladen. Stadtpfarrer Stefan Maier wies in dessen Verlauf auf die Evangelisten- oder 12-Uhr-Glocke der Stadtpfarrkirche hin. Sie wurde, so heißt es, zwischen 1250 und 1300 vor Ort gegossen ‐ also zur Zeit der urkundlichen Ersterwähnung von „oppidum Wrzun“ im Jahr 1273.

Bereits am Samstag hatten sich viele Menschen auf dem bewirteten Klosterplatz eingefunden. Höhepunkt war „Mr. Pfiffikus“ aus Bregenz mit seiner Feuershow.