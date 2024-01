Eine Trendwende? Die Zahl an Kirchenaustritten in Bad Wurzach ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Eine Besonderheit meldet dabei die evangelische Kirchengemeinde der Riedstadt.

Relativ konstant um die 80 Personen kehrten jährlich bis einschließlich 2020 den beiden großen christlichen Glaubensgemeinschaften in der Großgemeinde den Rücken. 2021 waren es dann 121, im Jahr darauf sogar 168. Für 2023 meldet die Stadtverwaltung auf Anfrage nun, dass es 114 Austritte aus der katholischen und der evangelischen Kirche gegeben hat. Ein klarer Rückgang also, wenngleich weiterhin auf hohem Niveau.

Der bundesweite Trend

Bad Wurzach bewegt sich mit diesen Zahlen offenbar im bundes- und landesweiten Trend. Die Nachrichtenagentur dpa hatte Ende Dezember auf Grundlage einer eigenen Umfrage unter den Kommunen in Baden-Württemberg und Bayern darüber berichtet, dass der Mitgliederschwund zurückgegangen sei, aber auf hohem Niveau anhalte.

Der Rückgang auf weiter hohem Niveau könnte nach Einschätzung des Freiburger Theologen und Kirchenrechtlers Georg Bier mit den bereits starken Verlusten der katholischen Kirche in den vergangenen Jahren zu tun haben. „Wer die Kirche aus Enttäuschung über aktuelle Entwicklungen verlässt, hatte dazu in der Vergangenheit genügend Anlass und hat diesen Schritt längst getan“, sagte er der dpa. Jetzt steige unter den Austretenden wieder der Anteil jener Kirchenfernen, die aufgrund einer biografischen Veränderung wie dem Auszug aus dem Elternhaus oder dem Eintritt ins Berufsleben reagierten.

Zwei gewinnen dazu

Austritte hat zwar auch die evangelische Kirchengemeinde in Bad Wurzach verzeichnet. Doch insgesamt sei man gewachsen. „Wir zählen jetzt 1165 Personen. Das sind 0,7 Prozent, also etwa 80 Personen mehr als ein Jahr zuvor. Ein Zugewinn gelang im Kirchenbezirk sonst nur noch der Gemeinde in Alttann. Darauf sind wir natürlich sehr stolz“, sagt Pfarrerin Silke Kuczera. 17 Austritte gab es allerdings, denen vier Eintritte gegenüberstehen. Das Plus resultiert aus Zuzügen und Taufen.

Insgesamt rund 300 Menschen weniger als vor einem Jahr gehören dagegen der römisch-katholischen Seelsorgeeinheit Bad Wurzach an. Pfarrer Stefan Maier berichtet von 8745 Kirchenmitgliedern. Vor Jahresfrist waren es noch 9062. Es habe zwar auch Eintritte, Taufen und Zuzüge gegeben, aber die Zahl an Austritten, Todesfällen und Wegzügen war deutlich höher.

Zwei Drittel Christen

Rechnet man die kleinen Gemeinden der Freien Christengemeinde und der Neuapostolischen Kirche hinzu, leben damit in Bad Wurzach noch rund 10.000 Angehörige einer christlichen Glaubensgemeinschaft. Das sind also etwa zwei Drittel. „Wikipedia“ gibt 78 Prozent an und beruft sich dabei auf den Zensus von 2011.

Bei mehr als 15.000 Menschen stabilisiert hat sich die Einwohnerzahl von Bad Wurzach. 2022 hatte die Stadt erstmals die Marke von 15.000 Einwohnern übersprungen. Nach 15.159 meldet das Standesamt nun 15.161 Menschen zum 31. Dezember 2023. Die Bevölkerungszunahme hat damit allerdings gegenüber den beiden Vorjahren (plus 243/plus 40) deutlich nachgelassen.

958 Neuanmeldungen registrierte das Standesamt im vergangenen Jahr, 869 waren es 2021 gewesen. 920 Menschen zogen im gleichen Zeitraum aus Bad Wurzach weg, deutlich weg als im Jahr zuvor (667).

Geburten und Todesfälle

Geburten und Todesfälle hielten sich im vergangenen Jahr fast die Waage. 121 neue Erdenbürger stehen 124 gestorbenen gegenüber. Dass Zuzugsüberschuss und Geburtenminus zusammengerechnet nicht mit der Veränderung bei der Einwohneranzahl übereinstimmt, liege an unterschiedlichen Stichtagen bei der Erhebung der Zahlen sowie „statistischen Unschärfen“, so die Verwaltung.

Trauungen gab es im vergangenen Jahr 75 im Standesamt der Stadt. Das sind etwas weniger als im Jahr zuvor (81) und nur wenig mehr als im Coronajahr 2021. 2020 gab es 89, 2019 90 Trauungen. Die Eheschließungen finden vor allem im Schloss und in Maria Rosengarten statt.

Der Ausländeranteil

Erstmals abgefragt hat die Redaktion die Anzahl ausländischer Mitbürger in Bad Wurzach. Ergebnis der Zahlen des Standesamts: Fast jeder siebte Wurzacher (13,5 Prozent) hat eine ausländische Staatsangehörigkeit. 2046 Personen haben einen ausländischen Pass, 13.118 Wurzacher besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Bad Wurzach liegt damit unter dem Landesschnitt. 15,9 Prozent der Baden-Württemberger haben einen ausländischen Pass.

Die größte Gruppe der Ausländer sind Türken (465). Mit weitem Abstand folgen Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien (217), die sich allerdings auf die heutigen Staaten Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien und Kosovo verteilen, vor den Italienern (100). Zweistellig vertreten sind ansonsten nur noch Österreich (45) und Spanien (14).

In der von der Verwaltung übermittelten Liste werden außerdem noch Portugal (7), USA (5) und Griechenland (4) aufgezählt. Auf „übrige“ entfallen 1144 Menschen. Darunter befinden sich auch die 220 Asylbewerber und 140 Ukrainer, die derzeit in der Stadt untergebracht sind.