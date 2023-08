Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat der Polizeiposten Bad Wurzach eingeleitet, nachdem eine 19 Jahre alte Fußgängerin am Montag gegen 22.30 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker angefahren worden sein soll. Die junge Frau war laut Polizeibericht eigenen Angaben zufolge zu Fuß auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Eintürnenberg und Eintürnen unterwegs, als sie die Fahrbahn nach links querte, um auf den Fußweg in Richtung Eintürnen zu gelangen. In dem Moment soll sie von einem dunklen Pkw ohne Licht erfasst worden sein, der mutmaßlich in derselben Richtung unterwegs war. Ohne sich um die leicht verletzte 19–Jährige zu kümmern, fuhr der Unbekannte, den Angaben des Opfers zufolge, weiter. Die junge Frau setzte ihren Nachhauseweg zu Fuß fort und verständigte erst später die Polizei. Angehörige brachten sie in eine Klinik. Die Ermittler bitten etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den dunklen Pkw, mutmaßlich der Hersteller Audi, Opel oder VW geben können, sich unter der Telefonnummer 07564/2013 zu melden.