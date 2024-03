Frühjahrsreinigung beginnt ab 18. März in Bad Wurzach

Ab Montag, 18. März, wird die Firma Wild aus Berkheim in der Gemeinde unterwegs sein, um die über den Winter hinweg angefallenen Splittrückstände, Laubreste und anderen Unrat von den Straßen zu beseitigen. Innerhalb von knapp vier Wochen soll ein Großteil der Winterrückstände im gesamten Gemeindegebiet entfernt sein, teilt die Stadt mit.

„Beginnen soll die Straßenkehrung nach unserer Planung in der Kalenderwoche 12 in Unterschwarzach, Dietmanns und Gospoldshofen“, berichtet Dirk Fietkau vom städtischen Baubetriebshof. „Am Freitag Ende der Woche werden dann die Baugebiete im Kernort, der Gewerbepark sowie ein erster Durchgang in der Wurzacher Innenstadt folgen.“

In der Kalenderwoche 14 gehe es dann mit den Ortschaften Haidgau, Eintürnen, Ziegelbach und Teilen von Arnach weiter, wo der restliche Ort voraussichtlich anfangs der Kalenderwoche 15 abgeschlossen werden soll. Ab 9. April seien schließlich die Ortschaften Seibranz und Hauerz an der Reihe, zudem werden auch in den Folgewochen noch weitere Kehrungen in der Regel freitags in der Wurzacher Innenstadt vorgesehen.