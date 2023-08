Ganze 16 Punkte standen diese Woche auf der Tagesordnung der letzten öffentlichen Bad Wurzacher Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause. Unter anderem stellte dessen Geschäftsführer Markus Beck den Geschäftsbericht 2022 des städtischen Kurbetriebs vor — mit einem zuletzt ungewohnt positiven Ergebnis. Die Zahlen zu dieser Nachricht sowie die anderen wesentlichen Entscheidungen im Überblick.

Zuwachs bei den Übernachtungen

51.322 Übernachtungen registrierte das feelMoor–Gesundresort 2022, so viele, wie in den letzten Jahren nicht mehr, berichtete Beck. 2019, dem letzten Jahr vor der Corona–Pandemie lag diese Zahl noch bei 45.791. Zusätzlich wurden 3075 Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz gezählt.

Bei einem Umsatz von rund 7,5 Millionen Euro (2021: 5,3 Millionen Euro) blieb am Ende ein Jahresgewinn von rund 150.000 Euro. Im Vorjahr stand hier noch ein Verlust von rund 670.000 Euro, so Beck. Entsprechend „stolz“ sei er über den Jahresbericht 2022. „Das war eine außerordentliche Teamleistung des gesamten feelMoor–Teams. Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagte Beck.

Ein Ergebnis, über das sich auch Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer freute. Schließlich sei es das erste Mal in ihrer Amtszeit, dass es beim Kurbetrieb ein positives Jahresergebnis gibt. Entsprechend richtete auch sie ihren Dank an die Mitarbeiter, die auch in den schwereren Zeiten an Bord geblieben sind.

Änderung bei der langfristigen Bauplanung

Grundlage für die zukünftige Bebauung einer Kommune ist der Flächennutzungsplan. Bei diesem haben die Gemeinderäte für Bad Wurzach einer Änderung zugestimmt. Nachdem die Bebauungsplanverfahren in der Kernstadt auf dem Reischberg abgeschlossen (Reischbergöhe V) beziehungsweise im fortgeschrittenen Stadium ist (Reischberghöhe VI), rücken die Planungen für den Bereich „Maxhof“ wieder in den Fokus, wie Andreas Haufler vom Stadtbauamt erklärte.

Da sich zwischenzeitlich die Vorgaben bei der Anbindung an den bestehenden Siedlungsrand geändert hätten, müsse die Planung angepasst werden. Mit der Änderung soll das künftige Plangebiet — das dann bis zum Salvatorhof reicht — an die bestehende Siedlungsstrukturen entlang der L 314 angebunden werden.

Hier sollen später entlang der Landesstraße gemischte Bauflächen entstehen, weiter entfernt reine Wohnbauflächen. Als Kompensation für hier neu dazugekommene Flächen müssen andernorts Flächen aus der Planung herausgenommen werden. Die Stadtverwaltung habe hierfür Flächen in Eggmannsried, Arnach und der Kernstadt ausgewählt, die gegenüber anderen Bereichen Standortnachteile aufweisen würden.

So könnte beispielsweise die herausgenommene gewerbliche Fläche in Arnach, im Anschluss an die dortige Gärtnerei, aufgrund der heranrückenden Bebauung ohne Einschränkungen nicht mehr umgesetzt werden. Die Ortschaftsräte von Arnach und Unterschwarzach haben im Vorfeld der geplanten Flächenkompensation zugestimmt.

Neuer Mietspiegel

Der sogenannte qualifizierte Mietspiegel für Bad Wurzach wurde neu erstellt. Er soll einen aktuellen und transparenten Überblick über das Mietniveau in der Gemeinde bieten. Mit einer durchschnittlichen Nettomiete von 7,05 Euro pro Quadratmeter liege Bad Wurzach am untersten Ende des Preisniveaus im Landkreis. Für die Ortschaften gibt es einen Abschlag von vier Prozent.

Der Mietspiegel solle Mietern und Vermietern als Hilfe dienen, um Mietpreise rechtssicher festlegen zu können. Eine große Rolle beim jeweiligen Preis spielt natürlich die Ausstattung, Beschaffenheit und Lage des Wohnraums. Unter www.online–mietspiegel.de/bad wurzach kann für jede Wohnfläche der entsprechende Wert ermittelt werden.

Bauarbeiten Kläranlage

Die Kläranlage Gensen soll aufgestockt werden. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe von Holzarbeiten an die Bad Wurzacher Firma Holzbau Krusch zu, deren Angebot über knapp 220.000 Euro das günstigste war. Die Kostenschätzung der Stadt lag bei rund 212.000 Euro. Auf Nachfrage von Stadtrat Ewald Riedl erklärte Stadtbaumeisterin Kathleen Kreutzer, dass auf beiden Dachseiten eine PV–Anlage vorgesehen sei. Für den Ausbau seien insgesamt 750.000 Euro angesetzt, so Kreutzer auf Nachfrage von Stadtrat Norbert Fesseler.

Barrierefreie Bushaltestelle in Eintürnen

Vergeben wurden bei der Sitzung auch die Aufträge für die Sanierung der St.-Martinus–Straße in Eintürnenberg sowie für die Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle in Eintürnen. Günstigster Bieter war demnach die Firma Hubert Käser aus Wolfegg mit einem Angebot von rund 430.000 Euro. Die ursprüngliche Kostenberechnung lag hier bei rund 507.000 Euro. Als nächste neue barrierefreie Bushaltestelle, so Kreutzer auf Nachfrage von Monika Ritscher, Stadträtin und Ortsvorsteherin von Dietmanns, werde dann die in Dietmanns kommen.

Abbrucharbeiten Feuerwehrhaus Eintürnen

Außerdem vergeben wurden die Arbeiten zum Abbruch des Feuerwehrhauses Eintürnen. Dieser Auftrag ging an die Firma Lämmle aus Füramoos. deren Angebot lag bei rund 106.000 Euro. Laut Sitzungsvorlage sollen die Abbrucharbeiten „nächstmöglich“ geschehen. Geplant sei, dass noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten für den Neubau (SZ berichtete) begonnen werden kann.