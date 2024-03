Die Freien Wähler haben für die Kreistagswahl am 9. Juni im Wahlkreis X Bad Wurzach-Kißlegg ihre Kandidaten nominiert. Auf der Liste sind fünf Personen aus Bad Wurzach und zwei aus Kißlegg, die in Bad Wurzach aber sehr gut bekannt sind.

Derzeit sitzen Karl-Heinz Buschle und André Radke für die FW im Wahlkreis im Kreistag. Beide treten auch wieder an und führen die Liste an.

Zwei Frauen

Zum Septett gehören zudem zwei Frauen: Gisela Brodd aus Unterschwarzach und Gisela Peter aus Arnach.Weitere zwei Personen der Liste sind Bad Wurzacher: Matthias Grad aus Arnach und Norbert Fesseler aus der Kernstadt.

Kißlegg wird vertreten durch André Radke und Matthäus Rude. Beide sind in Bad Wurzach sehr bekannt. Radke ist Schulleiter in Arnach und Geschäftsführender Schulleiter der Großgemeinde. Rude war bis Herbst 2021 Stadtbaumeister, also Dezernatsleiter in der Bad Wurzacher Stadtverwaltung. Mittlerweile hat er sich als Inhaber eines Architekturbüros in Kißlegg selbstständig gemacht.

Die Liste

Die Liste der Freien Wähler für die Kreistagswahl: 1. Karl-Heinz Buschle, 2. André Radke, 3. Matthias Grad, 4. Gisela Brodd, 5. Nobert Fesseler, 6. Matthäus Rude, 7. Gisela Peter.