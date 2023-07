Man befinde sich in einem Marathon, hat Peter Sellmayr vom Bad Wurzacher Treffpunkt Asyl (TA) kürzlich gesagt. „Und wir sind beim zweiten Kilometer angekommen“, so das Vorstandsmitglied zur Flüchtlingsarbeit im Allgemeinen und der des Vereins.

Einen kurzen Stopp, um im Bild zu bleiben, hat der Verein nun bei der Stadtbücherei eingelegt. Ihr ermöglichte er durch eine Geldspende den Kauf von Büchern, die nicht nur, aber vor allem für geflüchtete Menschen gedacht sind. „Deutsch lernen für Ukrainer“, „Der kleine Drache Kokosnuss“ als englisches Bildwörterbuch, „Der kleine Eisbär“ in deutscher und ukrainischer Sprache und das Bildwörterbuch „Persisch — Deutsch“ finden sich unter anderem im neuen Angebot. Das Lieblingsbuch von Büchereileiterin Cornelia Merk ist „100 Kinder“.

Nicht nur herumdaddeln

„Wichtig war uns, dass nicht für die ukrainischen Geflüchteten Bücher eingekauft werden, sondern für alle, die hier Schutz suchen“, sagt Sellmayr. Bildung durch Bücher, vor allem für Kinder, sei das Ziel der Aktion. Sprache und Wissen zu vermitteln sieht der TA als eine seiner wichtigsten Aufgaben an. „Und das auch analog, am Handy herumgedaddelt wird schon genug.“

Die Verbindung zwischen TA und Bücherei hat Christine Reschetzki hergestellt. Sie ist als Vereinsmitglied und Bücherei–Mitarbeiterin das ideale Bindeglied. Als sie ihren Einfall vorstellte, stieß sie beiderseits sofort auf offene Türen. „Eine Super–Idee, für die wir gerne etwas Geld geben, gerade, weil wir wissen, dass für Bildung leider oft das Geld nicht so locker sitzt“, sagt Sellmayr. 300 Euro spendete der Verein, „das Einkaufen haben wir den Fachfrauen überlassen“. Und sie taten dies zum Großteil beim Buchladen vor Ort, wie Merk und Reschetzki hervorheben.

Ein Kulturerlebnis

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre können sich in der Bibliothek kostenfrei Bücher ausleihen. Willkommen sind natürlich auch Gäste, die in der Bücherei lesen. „Der Kapitelsaal und die kleinen Rückzugräume sind ja ein wunderschöner Ort. Zusammen mit der jeweiligen Kunstausstellung ist das hier ein wahres Kulturerlebnis“, schwärmt Sellmayr.

Die Menschen hier, ihre Kultur, ihre Sprache und Gepflogenheiten besser kennenzulernen, das sei für die Geflüchteten als Schritt zur Integration sehr wichtig, so Sellmayr weiter. Wobei die Gruppe sehr heterogen sei. Vor allem die Personen aus Afrika und Asien träfen hier auf eine andere Welt. „Die Ukrainer tun sich leichter, sie kennen unsere Gesellschaft zumindest im Grundsatz.“

Das Kulturcafé

Als Ort der Begegnung zwischen Geflüchteten und Einheimischen hat der Treffpunkt Asyl in Bad Wurzach schon vor Jahren das monatliche Kulturcafé geschaffen. Einander kennenlernen, Hemmschwellen abbauen und Klischees ablegen, indem man miteinander redet, spielt und feiert, ist das Ziel dieser Einrichtung. Das nächste Mal findet das Kulturcafé kommenden Dienstag, 25. Juli, am evangelischen Gemeindehaus statt. Früher war das Salvatorkolleg mit seiner Mensa Gastgeber. „Das war mit dem Ausbruch der Pandemie nicht mehr möglich“, blickt Sellmayr zurück.

Überhaupt Corona: „Diese Zeit der Beschränkungen hat auch in unserer Arbeit viel kaputt gemacht. Der so wichtige Vertrauensaufbau zwischen uns und den Geflüchteten konnte ohne Begegnung nicht mehr stattfinden. Es gibt jetzt eine ganze Geflohenen–Generation, die nichts von uns weiß“, sagt Sellmayr mit großem Bedauern und großer Sorge.

Der harte Kern

Erschwerend kommt hinzu, dass der Kreis der aktiven TA–Mitglieder kleiner geworden ist. „23 Aktive haben wir derzeit, zehn davon sind der harte Kern“, berichtet das Vorstandsmitglied. Anfangs, Mitte/Ende der 2010er–Jahre seien es 60 Personen gewesen, erinnert er sich. „Da ist ein Abrieb, und ich sage das völlig ohne Vorwurf, denn viele waren nach den Jahren des ehrenamtlichen Engagements einfach leer.“

Erreicht habe man aber einiges, so Sellmayr mit Stolz. Da ist zum Beispiel der Kleiderladen „Jacke wie Hose“ in der Breitestraße, den der Verein initiiert hat und der inzwischen, getragen von der Diakonie, ein Selbstläufer ist. Ungezählten Flüchtlingen haben TA–Mitglieder im Ehrenamt, oft nach Feierabend, die deutsche Sprache beigebracht. „Sieben Leute haben wir bis zu ihrem Lehrabschluss betreut, obwohl sie Analphabeten waren“, zählt Sellmayr ein weiteres Beispiel erfolgreichen Wirkens auf. „Aber es gibt natürlich auch die Fälle von Menschen, die nach Jahren immer noch im Container leben“, verschließt er nicht die Augen vor der anderen Seite der Medaille.

Was dankbar macht

Mittlerweile habe sich der TA auf das Kulturcafé „als Dreh– und Angelpunkt unserer Arbeit“ konzentriert. Vieles laufe inzwischen auch ohne den Verein, ist Sellmayr dankbar. Wenn er von Unterschwarzachern hört, die aus eigenem Antrieb Räder reparieren, oder erfährt, dass die Ortsverwaltung dort Räume für die ersten Integrationskurse in Bad Wurzach zur Verfügung stellt, dann freut sich Sellmayr. „Wir müssen nicht alles organisieren und auch nicht alles wissen.“

Was wiederum zum Bild des Marathonlaufs passt. Ab einem gewissen Punkt blendet der Athlet ja auch alles um ihn herum aus, um sich ganz auf sich selbst und seine Leistungsfähigkeit zu konzentrieren.

Das letzte Kulturcafé des Treffpunkts Asyl Bad Wurzach ist am 25. Juli ab 19 Uhr am evangelischen Gemeindehaus. Die gesamte Bevölkerung ist zum gemeinsamen Grillen eingeladen. Für Getränke und Spiele ist gesorgt. Grillgut muss, Salate können mitgebracht werden. Um besser planen zu können, wird um Anmeldung gebeten, per Mail an [email protected]