Florian Eberharter stellt im Maria Rosengarten aus

Unter dem Titel „Der Weg“ stellt Florian Eberharter, Künstler aus Altusried-Frauenzell, ab 3. November seine Kunstwerke in der Galerie im Maria Rosengarten aus. Der Künstler, Grafiker und Mediengestalter präsentiert laut Pressemitteilung in über 20 Arbeiten in Öl, Acryl und Aquarell seinen eigenen und künstlerischen Lebensweg. Eröffnet wird die 248. Kunstausstellung mit einer Vernissage am Freitag, 3. November, um 19 Uhr. Gleichzeitig wird diese Vernissage die Letzte sein, welche unter der Leitung von Rosemarie Stäbler stattfindet. Nach über 150 Kunstausstellungen in 26 Jahren gibt Rosemarie Stäbler das Ehrenamt an ihre Nachfolgerinnen Christiane Linge und Doris Schäfer ab. Die Ausstellung findet im „Maria Rosengarten“, Rosengarten 3, in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei statt und ist bis 15. Dezember während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu sehen. Weitere Infos: Stadt Bad Wurzach, Telefon 07564/302110 oder Rosemarie Stäbler, 07564 2665.

Foto: Florian Eberharter