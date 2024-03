Einige Neuerungen gibt es beim Fit-Fun-Shopping-Tag in Bad Wurzach am 17. März von 12 bis 17 Uhr. Der Aktionstag in der Kurstadt ist verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag.

Besonders Kinder werden sich freuen, dass das Bad Wurzacher Puppentheater Toldrian erstmals beim Fit-Fun-Shoppingtag dabei ist. Es spielt auf dem Klosterplatz und zeigt um 13.30 Uhr das Stück „Der verwunschene Brunnen“ und um 16 Uhr „Das Zauberflötchen“. Die Aufführungen dauern jeweils etwa 30 Minuten.

Erstmals eine Hühner-Rallye

Neu ist auch die Hühner-Rallye. Sie wurde von etwa 20 Einzelhändlern der Stadt organisiert. Bunte Schubkarren weisen den Passanten den Weg zu den Schaufenstern in der Stadt, in denen Hühner(bilder) zu finden sind. Auf eine Gewinnkarte muss die korrekte Anzahl Hühner geschrieben werden. Ist die Antwort richtig, gibt’s sofort eine kleine schokoladige Überraschung in einem der teilnehmenden Läden.

Wer dazu noch seine Anschrift und Telefonnummer hinterlässt, nimmt an der Ziehung der Hauptpreise, die jedes beteiligte Geschäft ausgeschrieben hat, teil. Die Ziehung der Gewinner ist am darauffolgenden Mittwoch, 20. März, bei Optik Blickfang. Die Gewinner werden in den Tagen danach benachrichtigt und können sich im jeweiligen Laden ihren Gewinn abholen.

Zwei neue Anbieter

Stets ein großer Anziehungspunkt ist der Bauernmarkt auf dem Klosterplatz. Er wird diesmal, so verrät Albertine Schoeters von der Bad Wurzach Info (BWI) im Pressegespräch, mit zwei neuen Anbietern aus dem Bereich Floristik und Schafwollwaren erweitert. Von 14.15 bis 15.45 Uhr spielt außerdem die Band „Halb so schlimm“ auf dem Klosterplatz.

In Maria Rosengarten ist Moor Extrem bei freiem Eintritt geöffnet. Um 14 und um 15 Uhr führt NAZ-Leiter Siegfried Roth durch die interaktive Ausstellung. Die Stadtbücherei bietet einen Bücherflohmarkt und Vorlesestunden an.

Autos, Darts und Modenschau

In der Innenstadt präsentieren zwei Autohäuser ihre neuesten Modelle. Beim Dart-Team Butterfly kann man für den guten Zweck Pfeile auf die runde Scheibe werfen. Das Modehaus Binder plant eine „Modenschau to go“. Die Bad Wurzacher Landfrauen laden bei Optik Blickfang in der Herrenstraße zu Kaffee und Kuchen ein. Den beliebten Flohmarkt gibt’s in Bürgerstraße/Spitalgasse/Schlossstraße. Die TSG bewirtet am Stadtbrunnen.

Im Schlosshof bietet Oliver Kolb ab 13 Uhr ein kostenfreies Outdoor-Fitnesstraining an. Dazu muss man sich bis 10. März anmelden: Telefon 0179/9224141. Außerdem informiert die im Schloss beheimatete Pflegeschule über ihre Angebote und bietet dazu Handmassage, Blutdruckmessung und Selbsterfahrung im Alterssimulationsanzug an.

Rohbau besichtigen

Auch ein Besuch in der Breite lohnt sich. Dort kann man den Rohbau des Generationenhauses des Bau-Info-Zentrums besichtigen - Handwerkerausstellung und Kinderprogramm inklusive. Im obersten Stockwerk gibt’s Kaffee und Kuchen. Bei Zweiradsport Geyer veranstaltet der Skiclub eine Radbörse. Dazu gibt es eine Ausstellung von Baumaschinen.

Der Skiclub, genauer gesagt sein Lauftreff, ist auch Organisator des Wurzacher Landschaftslaufs (WuLaLa). Sein Start ist nach einem Aufwärmprogramm mit Nordic-Walking-Weltmeister Michael Epp um 10 Uhr am Schloss. Anmeldungen sind unter my.raceresult.com/270697/ möglich.

Frühlingsfest bei der BAG

Mit dabei beim Fit-Fun-Shoppingtag ist auch wieder die BAG, die in der Oberriedstraße zum Frühlingsfest einlädt.

„Es wird ein Tag, an dem für jeden etwas dabei ist. Ein Programm auch für die ganze Familie“, fasst Klaus Michelberger, stellvertretender Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins, das Programm zusammen. BWI-Chefin Johanne Gaipl dankt dafür allen Beteiligten und dem städtischen Bauhof, der mit viel Fleiß alles vorbereitet und auch wieder abbaut.