Finanzen und Baugebiet sind Themen im Gemeinderat Bad Wurzach

Die Finanzen stehen im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung am Montag, 18. Dezember, in Bad Wurzach. Beginn ist um 19 Uhr in Maria Rosengarten.

Die Verwaltung wird dem Gremium den Haushaltsplan der Stadt sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Kurbetrieb vorlegen. Bei dieser Einbringung hält Bürgermeisterin Alexandra Scherer eine Grundsatzrede. Der Haushaltsbeschluss selbst wird voraussichtlich in der Januarsitzung fallen.

Auf der Tagesordnung steht zudem der Jahresabschluss des Abwasserbetriebs verbunden mit der Festsetzung der Abwassergebühren für die kommenden drei Jahre. Thema wird laut Verwaltung auch das Baugebiet Reischberghöhe VI sein, das nach dem Kippen des Paragrafen 13b neuerlich in die Genehmigungsphase muss.

Zu Beginn der Sitzung können Bürger Fragen an Verwaltung und Gemeinderat stellen.