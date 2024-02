Fastenpredigten der Salvatorianer zum Thema Frieden

Das Thema „Frieden“ steht im Mittelpunkt der Fastenpredigten der Salvatorianer Bad Wurzach. Diese finden am Freitag, 23. Februar, mit P. Konrad Werder, Thema „Die Messfeier - Quelle des Friedens“, am Freitag, 1. März, mit P. Friedrich Emde, Thema „Gibt es einen gerechten Krieg?“, am Freitag, 8. März, mit P. Josef Mayer, Thema „Frieden in Familie und Gesellschaft“, am Freitag, 15. März, mit P. Hubert Veeser, Thema „Frieden in der Kirche“, und am Freitag, 22. März, mit P. Wolfgang Sütterlin, Thema „Frieden im eigenen Herzen“ statt. Die Messfeier mit Predigt beginnt jeweils um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Verena, Bad Wurzach. Ab 8.45 Uhr gibt es Beichtgelegenheit in den Beichtstühlen.