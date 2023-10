Auf der L 301 zwischen Baierz und Hauerz ist laut Polizeibericht am Mittwoch kurz nach 18 Uhr ein 33 Jahre alter Mercedes-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen.

Eigenen Angaben zufolge war an dem Wagen ein Reifen geplatzt, weshalb der 33-Jährige nach rechts lenkte, um nicht in den Gegenverkehr zu geraten. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Weder der 33-Jährige noch sein Beifahrer wurden verletzt. Ein Abschleppunternehmen barg den Wagen.