Evangelische Kirche in Bad Wurzach bekommt keinen neuen Namen

Die evangelische Kirche in Bad Wurzach erhält keinen Namen. Das hat der Kirchengemeinderat beschlossen, teilt die Pfarrgemeinde mit.

Grund für diese Entscheidung ist demnach die äußerst geringe Wahlbeteiligung der Kirchengemeinde. Beim jüngsten Wiesenfest war die Möglichkeit zur Stimmabgabe gewesen, doch nur 6,7 Prozent der wahlberechtigten Gemeindeglieder hätten dies getan, heißt es in der Mitteilung. Dies habe der „als deutliches Zeichen dafür interpretiert, dass kein Interesse an einer Namensgebung unserer Kirche vorliegt“.

Unwissenheit und Desinteresse

Daneben sei beim Wiesenfest an der Wahlurne heftige Kritik wegen der Wahl des Kirchennamens geäußert worden. Das führt die Gemeinde ihrer Mitteilung zufolge „auf Unwissenheit und Desinteresse basierte hinsichtlich der Beweggründe des Kirchengemeinderates“ zurück.

Die Namensgebung war als ein Schritt dazu gedacht, der Bad Wurzacher Kirchengemeinde ein noch klareres Profil zu geben. Denn durch den Pfarrplan 2030, der ab Frühjahr 2024 umgesetzt wird, werden zukünftig Pfarrerinnen und Pfarrer für mehr als eine Kirchengemeinde zuständig sein. „Da die Kirche noch immer in den Strukturen der 1960er–Jahre verharrt und ein enormer Reformstau — und das in der ,reformatorischen’ Kirche — vorliegt, wird der Pfarrplan uns vor riesige Herausforderungen und damit vor unangenehme Entscheidungen stellen. Komfortzonen müssen verlassen und Kirche neu gedacht werden“, so heißt es in der Mitteilung.

Neues Logo, neuer Slogan

Der Kirchengemeinderat gehe diesen Aufgaben trotz der misslungenen Wahl des Kirchennamens und der massiven Kritik „glaubensheiter und hoffnungsstur“ entgegen. So wurde laut Mitteilung in der Kirchengemeinderatssitzung ein neues Logo mit einem Slogan beschlossen, der auch auf dem Kirchturm als neuer Banner angebracht werden soll.