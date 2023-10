Ersatzgeschwächte Bad Wurzacher unterliegen

Zum Start in die Wintersaison 23/24 kamen die Sportschützen aus Bad Wurzach in sechs Rundenwettkämpfen in der Kreisoberliga und Kreisliga bei drei Disziplinen knapp zu einer negativen Ergebnisbilanz (2:3). Mit einer herausragenden Trefferquote erzielte Andrea Angele eine persönliche Bestmarke. Andre Loritz und Marcel Ego konnten ebenfalls überzeugen.

Kreisoberliga, Luftpistole. Sabt Bad Wurzach I : Sgi Saulgau I 2:3 Punkte. Nach einigen Jahren gelang der Wiederaufstieg in diese Liga. Ohne Stefan Thieme unterlagen die Badstädter gegen Saulgau ersatzgeschwächt nur knapp. Oskar Laub (350:339) fand zu alter Stärke zurück. Arthur Häusle kam auf ein 345:356. Andre Loritz fehlten beim 337:340 nur vier Ringe zum Sieg. Eindeutig war das Duell von Edwin Lauber, der mit 341:307 gewann. Bei ihrer Premiere kam Heike Sauter zu einem 321:344.

SV Altheim/Weihung I : Sabt Bad Wurzach I 4:1. Oskar Laub verlor 338:355. Arthur Häusle schoss konstant, verlor aber mit 347:358. Den Ehrenpunkt holte schließlich Andre Loritz (351:342). Edwin Lauber verlor mit 332:362. Stark verbessert hat sich Heike Sauter, die aber 340:357 verlor.

Kreisliga. Sgi Deuchelried .I : Sabt Bad Wurzach II 1286:1332 Ringe. Beste Akteurin der zweiten Mannschaft war eindeutig Heike Sauter (342). Heiner Manz erzielte 320, Tobias Müller 313 und Timo Weizenegger 311 Ringe.

Luftgewehr. SV Giessen III : Sabt Bad Wurzach II 1403:1444 Ringe. Die sehr gute Ringausbeute von Andrea Angele (390), sowie Marcel Ego (357) sicherten der Kurstädtern der Erfolg. Nicolas Zelzer erreichte 349, Franz Loritz 348 Ringe.

Sportpistole. Gruppe A. Sgi Deuchelried II : Sabt Bad Wurzach I 670 : 761. In die reformierte RV/Bodenseeliga sind die Achanrainer mit einem Auswärtssieg gut gestartet. Sehr effizient agierte Andre Loritz (261) knapp vor Edwin Lauber 256. Arthur Häusle schaffte 244.

Gruppe A. Sabt Bad Wurzach II : Ssv Leutkirch 2005 2 674 : 729. Heike Sauter (228), Charly Glaser (227), Heiner Manz (219).