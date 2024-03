Den ersten Stolperstein in Bad Wurzach will der Partnerschaftsverein im kommenden Jahr verlegen. Das wurde auf der Hauptversammlung des Vereins in Maria Rosengarten bekannt gegeben.

Die Historikerin Gisela Rothenhäusler stellte das Projekt vor. Der Stolperstein soll an den 1880 in Wurzach geborenen Clemens Högg erinnern. Er war SPD-Landtagsabgeordneter in Bayern und Begründer der Arbeiterwohlfahrt in Neu-Ulm und Augsburg. In seiner Heimatstadt ist er trotzdem fast in Vergessenheit geraten. Das liege wohl daran, so Rothenhäusler, dass er in jungen Jahren die Stadt verließ und dass er Sozialdemokrat war.

Zwei Städte erinnern an ihn

In Augsburg und Neu-Ulm wird sein Andenken dagegen bis heute hochgehalten. In beiden Städten sind Straßen nach ihm benannt, ebenso zwei Häuser der schwäbischen Arbeiterwohlfahrt. Vor seinem ehemaligen Wohnhaus in Augsburg-Pfersee erinnert eine Gedenktafel an der Wand und ein Stolperstein vor dem Haus an den Widerstandskämpfer.

Clemens Högg (Foto: Archiv Rothenhäusler )

Högg stellte sich früh gegen den Nationalsozialismus und stimmte 1933 als einer von wenigen im bayerischen Landtag gegen das Ermächtigungsgesetz. Nach mehreren kurzzeitigen Inhaftierungen wurde er ab 1939 in Konzentrationslagern unter elenden Bedingungen gefangen gehalten. Vermutlich am 11. März 1945, kurz vor der Befreiung also, starb er im KZ Bergen-Belsen. Die „Schwäbische Zeitung“ druckte im März 2021 einen ausführlichen Artikel von Gisela Rothenhäusler über das Leben des Wurzachers ab.

Hier soll er verlegt werden

Nun soll ihm mit einem Stolperstein auch in seiner Heimatstadt gedacht werden. Das endgültige Okay dafür soll der Gemeinderat im April geben. Gesetzt werden solle der Stolperstein ausnahmsweise nicht am ehemaligen Wohnhaus, weil dieses etwas abseits gelegen ist, sondern an zentraler Stelle vor dem Wurzacher Schloss, erläuterte Gisela Rothenhäusler. Wenn alles wie geplant läuft, könnte dies am 80. Todestag von Clemens Högg geschehen.

Der Stolperstein für Clemens Högg in Augsburg-Pfersee. (Foto: Archiv Rothenhäusler )

Die Stolpersteine sind ein Projekt des Berliner Künstlers Gunter Demnig, das 1992 begann. Kleine Messingtafeln sollen an Menschen erinnern, die in der NS-Zeit verfolgt, ermordet, deportiert oder in die Selbsttötung getrieben wurden. In 31 europäischen Ländern wurden mittlerweile mehr als 100.000 Stolpersteine verlegt. Sie gelten laut „Wikipedia.de“ als das größte dezentrale Mahnmal der Welt.

Stützle im Amt bestätigt

Bei der Hauptversammlung des 168 Mitglieder starken Vereins wurde Ulrika Stützle einstimmig als Vorsitzende bestätigt. Er unterhält vier Komitees: Luxeuil-les-Bains, St. Helier/Jersey, Popielów und Wallingford. Stützle dankte all den Ehrenamtlichen, die „mit Engagement und Begeisterung für die Sache“ dabei seien. Ihr Dank ging zudem an die Stadt, vor allem Martin Tapper, und den Gemeinderat für die Unterstützung.

In den Berichten der Komitee-Vorsitzenden Gundula Blattner (Luxeuil), Norbert Fesseler (Popielów) und Gisela Rothenhäusler (Jersey) wurde das lebendige Miteinander der Partnerkommunen überaus deutlich. Für die polnischen Freunde spendeten die Bad Wurzach nach einem Aufruf des Partnerschaftsvereins sogar 54.600 Euro, die für die zahlreichen ukrainischen Flüchtlinge in der Gemeinde verwendet wurden. Vor allem die Realschule trug hier mit Spendenläufen viel zum Erfolg bei.

Ausstellung in Jersey

Die Partnerschaft mit der Kanalinsel Jersey wurde durch die von Gisela Rothenhäusler organisierte Ausstellung „Alltag hinter Stacheldraht“ vertieft. Diese ist derzeit noch im Schloss zu sehen und wird kommendes Jahr auch auf Jersey gezeigt werden.

Die Historikerin Gisela Rothenhäusler. (Foto: Steffen Lang )

Einzig die Partnerschaft mit Wallingford gestaltet sich nach den Worten von Gisela Schulze-Bonsel weiterhin schwierig. Zwar gibt es nach wie vor einen regelmäßigen Schüleraustausch, doch auf offizieller Ebene herrscht auf englischer Seite wenig Interesse. Weiterhin herrscht aber die Wurzacher Hoffnung, dass sich dies auch wieder ändert.

Das Lob der Stadt

Nach den Berichten von Kassiererin Charlotte Schick und der Kassenprüfer Rudolf Ebel und Klaus Spieler wurde der Vorstand entlastet. Der ehrenamtliche stellvertretende Bürgermeister Klaus Schütt zollte in seinem Grußwort dem Verein großen Respekt. „Wir leben in einer unruhigen Welt. Viele Staaten rücken immer weiter nach rechts. Umso wichtiger ist es, im Kleinen den Kontakt und die Freundschaft mit anderen Ländern zu suchen und hochzuhalten, gerade für Jugendliche. Macht also bitte weiter so!“

Wichtige Termine in Bad Wurzach

26. Juli: Picknick in Weiß auf dem Klosterplatz.

30. August: deutsch-französische Ausstellung in der Stadtgalerie.

12./13. Oktober: Konzert der Brass Souls aus St. Helier.

13. Oktober: Bauernmarkt mit französischen Spezialitäten.

Darüber hinaus besuchen französische, polnische und englische Schüler Bad Wurzach.