Engagement zahlt sich erneut aus

„Die Auszeichnung ist eine tolle Anerkennung für Schule, Lehrkräfte und Kinder vor Ort“, waren sich Schulleiterin Daniela Brillisauer, Ortsvorsteher Berthold Leupolz und Sonja Wetzel vom Fachbereich Bildung/Betreuung bei der aktuellen Verleihung durch den Landkreis Ravensburg am 10. Oktober am Studienkolleg St. Johann in Blönried einig. Als mit 39 Schülern eine der kleinsten Schulen im Landkreis wird Eintürnen dabei nach 2019 bereits zum zweiten Mal mit dem entsprechenden Siegel in Bronze geehrt, in einem Kreis mit elf weiteren Schulen aus der Region.

Um die Auszeichnung zu erhalten, engagiert sich die Grundschule Eintürnen seit mehreren Jahren insbesondere in den Themen Bewegung und Ernährung. So gibt es vor Ort übers ganze Jahr verteilt spezielle Bewegungsangebote begonnen von Lauf- oder Fahrradaktionstagen, Schwimmabzeichenabnahmen, Wandertagen oder Rope Skippen bis hin zur Bewegungspause. „Die Kinder werden dabei ständig zur Bewegung auch im Schulalltag ermuntert“. Im Bereich Ernährung reicht das Erlebnisspektrum darüber hinaus vom Schulobst/-milch über „Ernährungsführerschein“, Säen, Herstellen und Zubereiten von Nahrungsmitteln bis hin zu Eltern-Schüler-Projekten zu diesem Themenbereich.

Die Initiative „Siegel Gesunde Schule“ im Landkreis Ravensburg ist eine Erfolgsgeschichte, die auf die Kommunale Gesundheitskonferenz 2014 zurückgeht und gemeinsam mit dem Runden Tisch „Kinder- und Jugendgesundheit“ des Landratsamts Ravensburg auf den Weg gebracht wurde. Interessierte Schulen müssen sich für das Siegel zunächst bewerben. Dabei können sie sich für einen oder mehrere relevante Bereiche entscheiden, wie zum Beispiel Ernährung, Bewegung, aber auch Sucht- oder Gewaltprävention. Dafür gibt es im Gegenzug konkrete Unterstützung bei allen Aktivitäten, die mit der Auszeichnung in Zusammenhang stehen.

Welche Einrichtungen das 2016 erstmals verliehene Siegel tragen dürfen, entscheidet eine Jury. Diese setzt sich aus Vertreter/innen kooperierender Institutionen im Landkreis Ravensburg zusammen ‐ Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Bereichen der (schulischen) Gesundheitsförderung und Prävention. Das Siegel wird grundsätzlich alle drei Jahre verliehen. Begleitend werden die beteiligten Schulen beraten und unterstützt ‐ damit „Gesundheit“ ein Leitwert in den entsprechenden Bildungseinrichtungen bleibt.